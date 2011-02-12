مس کرمان روزهای سختی پیش رو دارد

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم مس کرمان برای نباختن و بازی های خوب که منجر به کسب سهمیه آسیایی شود بازیهای سختی پیش رو دارد.

وی تصریح کرد: بعضی ها دوست ندارند ما موفق شویم اما تیم مس و بازیکنانش نهایت تلاش خود را می کنند مردم و رسانه های کرمان باید صبور باشند ولی صبور بودن به معنی تحمل بی انضباطی نیست.

لازم باشد کمیته انضباطی تشکیل می دهیم

وی ادامه داد: گاهی اوقات باید جدیت به خرج داد خوشبختانه تمامی مسائل باشگاه را در مجموعه خودمان حل کرده ایم و اگر نیازی باشد کمیته انضباطی باشگاه کاملا مراقب اوضاع است این در حالی است که خیلی ها از بیرون بی انضباطی می کنند.

وی یادآورشد: اگر اینجای جدول نبودیم که کسی اذیتمان نمی کرد به بازیکنان تیم هم گفتم اگر تا اینجای کار بالا آمدیم به دلیل بازی خوب و هماهنگی آنان بوده است.

مرفاوی خاطرنشان کرد: بازی خوب بچه ها و نتایج تیم انتظاراتی ایجاد کرده است که امیدواریم بتوانیم به آنها پاسخگو باشیم ولی در کنار آن بعضی ها دوست ندارند ما موفق شویم این تیم مس است که باید شایستگی های خود را ثابت کند تا تحت تاثیر فشارهای بیرونی نباشد.

باران تمرینات مس را مختل کرد

سرمربی مس کرمان گفت: باتوجه به بارندگیهای اخیر در شهر کرمان در ده روز گذشته تنها یک جلسه تمرین روی چمن داشتیم و بقیه ساعات تمرین را طبق معمول دنبال کردیم که از سالن یا چمن مصنوعی استفاده کردیم.

وی افزود: باید منطقی باشیم برد و باخت برای همه تیمهاست تمام تیم ها دارند زحمت می کشند تیم مس هم تمام تلاش خود را خواهد کرد با توجه به اینکه تا اینجا حتی یک هفته را از دست نداده ایم و در ادامه هم به هیچ تیمی باج نمی دهیم فقط باید تمام تلاش خودمان را بکنیم و بقیه کار را بخدا توکل کرد.

