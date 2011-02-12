مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم جمع کثیری از مقامات سیاسی، فرهنگی و علمی مالزی از وزارت خارجه به همراه دبیرکل این وزارتخانه، نمایندگان به همراه نایب رئیس مجلس، نمایندگان حزب حاکم مالزی (آمنو) و همچنین کارکنان سفارت و رؤسای دفاتر سازمانهای ایرانی در مالزی، تجار، اساتید و معلمین حضور داشتند.

این مراسم با قرائت قران توسط یکی از قاریان جانباز کشورمان، پخش سرود ملی ایران و مالزی آغاز و پس از آن سفیر کشورمان طی سخنانی از حضور مسئولین و مقامات مالزی، سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان انها و نیز ایرانیان مقیم برای حضور در سی و دومین جشن انقلاب اسلامی تشکر کرد.

محمد مهدی زاهدی در ادامه دستاوردهای علمی کشورمان بالاخص در چند سال اخیر را از ثمرات انقلاب اسلامی کشورمان دانست و گفت: دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون سعی در ایجاد موانع برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است که همواره ناموفق بوده است.

پیش از سخنان سفیر کشورمان ، معاون وزیرتوسعه روستایی مالزی به نمایندگی از طرف دولت و ملت مالزی خواهان گسترش روابط بین دوکشور گردید و برای سلامتی مسئولین جمهوری اسلامی ایران دعا کرد.

در پایان مراسم گروه تواشیح قمر بنی هاشم اعزامی از جمهوری اسلامی ایران چند برنامه برای حضار اجرا کرد.

در بخشی از سالن برگزاری جشن انقلاب اسلامی آثار معماری ایرانی توسط هنرمندان کشورمان برای بازدیدکنندگان خارجی به نمایش گذاشته شد.

سفرای کشورهای مختلف ، روسای شرکتهای بزرگ با اهدای گل و ارسال پیام کتبی سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به مقامات و مردم شریف ایران تبریک گفتند.

جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی در مالزی روز یکشنبه 24 بهمن ماه از ساعت 17 در مرکز همایشهای بین المللی برجهای دوقلو با اجرای موسیقی زنده توسط محسن یگانه و با حضور همه اقشار ایرانیان مقیم مالزی برگزار خواهد شد.