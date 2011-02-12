ارنان مک مولن درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارمان مک مولن استاد دانشگاه نتردام و از فیلسوفان علم است و در این حوزه صاحب آثار زیادی است.

ارمان مک مولن روز چهارشنبه بیستم بهمن ماه درسن 86 سالگی درگذشت. او 40 سال در دانشگاه نتردام تدریس کرده بود و در سال 1994 بازنشسته شده بود.

او صاحب آثار زیادی درباره تاریخ و فلسفه علم است. کتابهای "دیدگاه نیوتن درباره ماده و فعالیت" و "استنتاج‌هایی که علوم را می‌سازند" از جمله آثار این فیلسوف به شمار می‌روند.

مک مولن در 13 اکتبر سال 1924 در ابرلند متولد شده است. وی لیسانس خود را در سال 1945 از کالج می نوس اخد کرده است. او در سال 1954 از دانشگاه لاوین درجه دکتری گرفت.