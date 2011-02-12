جزئیات ملاقات نمایندگان جامعه پزشکی با رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب‌الدین صدر روز شنبه در حاشیه همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع، چشم‌اندازها و چالشها" که سالن اجتماعات کتابخانه ملی برگزار شد، درباره جلسه بعدازظهر نمایندگان جامعه پزشکی با رئیس جمهور گفت: این ملاقات به دنبال تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی انجام می شود. زیرا یکی از مصوبات مجمع این بود که روسای نظام پزشکی با روسای سه قوه و مسئولان ارشد نظام جلساتی داشته باشند تا برخی از واقعیاتی که در حوزه سلامت به وقوع می‌پیوندد به اطلاع آنان برسد.

وی گفت: کارشناسی ما با دستگاه‌ اجرایی متناسب است و اختلافاتی را ما با دستگاههای اجرایی نداریم اما در تصمیم‌گیریها ممکن است اختلاف سلیقه ایجاد شود. ملاقات ما در این جهت است که مطالب کارشناسی به رئیس جمهور انتقال پیدا کند که می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

صدر ادامه داد: در این جلسه گزارشهای کارشناسی به رئیس جمهوری ارائه می‌شود و در ارتباط با تعرفه‌ها نیز صحبت خواهد شد. زیرا قرار است طبق قانون برنامه پنجساله پنجم تعرفه‌های دولتی و غیردولتی توسط دولت انجام گیرد و این قانون است و اجرا می‌شود و بحثهای کارشناسی آن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به قانون برنامه پنج ساله کشور که یکی از اهداف این برنامه کاهش تعداد وزارتخانه ‌هاست، به مباحثی که اخیرا در رسانه ها در مورد ادغام وزارتخانه های بهداشت و علوم پرداخت شده است، اشاره کرد و گفت: یک پیشنهاد این است که وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم به دلیل سنخیت با یکدیگر ادغام شود که این یک بحث است و بحث دیگر این است که وزارت علوم با وزارت بهداشت ادغام شود. البته وزارت بهداشت نمی‌‌تواند با وزارت علوم ادغام شود زیرا وزارت بهداشت هم ماموریت سیستم سلامت و بهداشتی کشور را بر عهده دارد و هم وظیفه آموزش پزشکی به دانشجویان را دارد.