جشن احیای تالاب کمجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در این خصوص در گفتگو با خبرنگاران گفت: در روز 25 بهمن ماه امسال به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال تشکیل کنوانسیون رامسر به منظور حفاظت از تالابهای با اهمیت جهان، مراسم جشنی را با حضور تمام دوستداران محیط زیست و جوامع محلی در حاشیه تالاب کمجان به عنوان یکی از تالابهای بین المللی که با تهدیدات بسیاری مواجه بوده و با کمک و همکاری جوامع محلی احیاء شده برگزار خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اهمیت تالابها و نقش ارزنده آنها در زندگی جوامع بشری و تنوع زیستی گفت: تالابها، محل تلاقی آب، خاک و گیاه هستند که بستری بهینه برای گونه های پر شمار و گسترده به شمار می روند، ارزش اکولوژیک زیستگاه ارزشمند تالابها به عقیده متخصصان 10 برابر جنگل و 200 برابر زمینهای زراعی است.

ابراهیمی کارنامی افزود: ایران کشوری است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تنوع اقلیمی کم نظیرش از مجموع 42 نوع تالاب شناخته شده در جهان 39 نوع تالاب را در خود داراست.

وی همچنین گفت: بوم شناسان دنیا برای اولین بار در جهان درسال در 1349 رامسر جمع شده و کنوانسیون امضاء کردند و باید بدانیم که اگر خواهان زندگی پایدار و تضمین شده ای برای خود و نسل آینده هستیم باید پاسداری شایسته برای تالابهای موجود کره زمین باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: هم اکنون 12 تالاب در استان فارس موجود است که از این تعداد پنج تالاب آن بین المللی است.

این تالابها شامل ارژن و پریشان ، طشک و بختگان و کمجان است و مدیریت بقیه تالابها نیز طبق قانون محیط زیست بر عهده محیط زیست استانها قرار دارد.