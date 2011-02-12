بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه شهرآورد اصفهان همیشه از حساسیت‌های بسیاری برخوردار است، تصریح کرد: این بازی برای تماشاگران و مردم از جذابیت بسیاری برخوردار است و به عنوان یک علاقمند به فوتبال، دوست داشتم شهرآورد اصفهان را از نزدیک تماشا می‌کردم اما امکان دیدار این دیدار برای من وجود ندارد.

وی ادامه داد: به نظر من بازیکنان دو تیم حرفه‌ای هستند و فریب نتایج گذشته را نمی‌خورند زیرا نتایج گذشته یک تیم هیچ ربطی به عملکرد کنونی این تیم ندارد.سپاهان و ذوب‌آهن هردو بازیکنان قدرتمندی را در ترکیب خود دارند و این بازیکنان در حال حاضر از بازیکنان تعیین‌کننده تیم ملی ایران به شمار می‌آیند بنابراین به نظر من برنده شهرآورد اصفهان کسی به جز تماشاگران حاضر در استادیوم نیست که می توانند از یک مصاف جذاب لذت ببرند.

ذوالفقارنسب در مورد مربیان این دو تیم و تاثیر کارنامه آنها در نتیجه شهرآورد اضافه کرد: هر دو مربی از مربیان با شخصیت و بزرگ ایران به شمار می‌روند و برد یا باخت در شهرآورد، چیزی از شایستگی‌های این مربیان کم نمی‌کند.