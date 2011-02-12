پنجمین المپیاد فرش خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری پنجمین المپیاد فرش ایران که با حضور دانش ‌آموزان منتخب مرحله شهرستانی در بیرجند برگزارشد، در جمع خبرنگاران از شرکت 36 دانش ‌آموز در مرحله استانی این المپیاد خبر داد.

علیرضا کفاشی هدف از برگزاری این المپیاد را ایجاد انگیزه، رقابت، ارزیابی توان علمی و عملی و سطح مهارت دانش ‌آموزان و دانشجویان استان عنوان کرد و بیان داشت: دانش ‌آموزان منتخب از چهار هنرستان دارای رشته فرش شامل کاردانش کوثر بیرجند، حضرت زینب (س) زیرکوه، عقیله بنی هاشم قاین و هنرستان آمنه مود سربیشه با هم رقابت می کنند.

وی با بیان اینکه این المپیاد سالانه توسط سازمان بازرگانی استان برگزار می شود، افزود: المپیاد فرش استان با همکاری اداره‌ کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و موسسات آموزش عالی استان برگزار می ‌شود.

کفاشی همچنین از برگزاری این المپیاد در سطح دانشجویی خبر داد و گفت: این المپیاد با حضور 60 نفر از دانشجویان رشته فرش از دانشگاه بیرجند، آزاد اسلامی بیرجند و مرکز آموزش سپیده کاشانی بیرجند برگزار می شود.

وی زمان برگزاری مرحله کشوری المپیاد فرش را سوم و چهارم اسفند ماه سال جاری در تهران اعلام کرد و اظهار داشت: در این مرحله 9 نفر از دانش ‌آموزان برتر و 36 نفر از دانشجویان برتر استان به این المپیاد معرفی می ‌شوند.

کفاشی به افتخارات دانشجویان استان در سال‌های گذشته در مرحله کشوری این المپیاد اشاره کرد و ادامه داد: دانشجویان استان در چهار دوره گذشته این المپیاد موفق به کسب مقام‌ های اول، دوم و سوم شده اند.

وی از برگزاری این المپیاد در سه رشته رنگرزی، طراحی فرش و بافت فرش برای دانش آموزان و در سطح دانشجویی در چهار رشته طراحی، رنگرزی، طراحی فرش و بافت فرش خبر داد.

کفاشی در خصوص تقدیر از تولید کننده برتر فرش خراسان جنوبی در جشنواره فرش دستباف ایران، عنوان کرد: تعداد 20 دوره آموزش به ‌بافی با هدف ارتقای سطح دانش علمی و عملی و منزلت اجتماعی بافندگان فرش استان با ظرفیت 160 هزار نفر ساعت در سطح استان در حال برگزاری است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان زمان برگزاری جشنواره فرش دستباف ایران را 16 اسفندماه در تهران ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا یکی از تولیدکنند گان برتر استان به عنوان برتر کشوری در این جشنواره تقدیر خواهد شد.