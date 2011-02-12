1500 جلد کتاب دفاع مقدس به کتابخانه های گیلان اهدا شد

اسماعیل محدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آخرین مرحله اهدای کتاب به کتابخانه های استان از سوی این اداره کل در سال جاری به مناسبت دهه فجر انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این مرحله کتابخانه های عمومی شهرستان ها، کتابخانه تخصصی پایداری دانشگاه گیلان و کتابخانه حضرت علی اکبر(ع) رشت مورد حمایت قرار گرفتند.

مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان ادامه داد: این اداره کل تاکنون بیش از 10 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان، کتابخانه های مراکز دانشگاهی، پایگاههای بسیج و اقشار علاقمند اهداء کرده است.