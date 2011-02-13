تصویب 400 میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد گیلان

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بر شمردن برکات انقلاب در زدودن فقر و محرومیت از اقشارآسیب پذیر با اشاره به اینکه در دور سوم سفر ریاست جمهوری به گیلان 13 طرح به تصویب رسیده است، افزود: تمامی معاونان و روسای اداره های کمیته امداد باید با همدلی بیشتر تلاش کنند تا اعتبارات این طرح ها جذب و اجرا شوند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین با بیان اینکه در دو سال گذشته پنج هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در استان ساخته شده است، اظهارداشت: در بخش عمرانی 9 طرح در زمینه های تامین اعتبار، احداث یا خرید 840 واحد مسکونی طی سالهای 90و 91 در این دور از سفر هیئت دولت به تصویب رسیده است.



وی با بیان اینکه امسال مجلس بحث مشاغل خانگی را ساماندهی کرده است، گفت: براساس آئین نامه مصوب مجلس برای دو هزار و 500 نفر در سال آینده طرح مشاغل خانگی را به طور آزمایشی اجرا خواهیم کرد.



علیمحمدی ادامه داد: طرح مشاغل خانگی با مجوز دستگاه متولی و با امضاء سازمان کار رسمیت یافته و نیاز به هیچگونه مجوز دیگری نخواهد بود.