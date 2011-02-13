  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۶

تصویب 400 میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد گیلان

تصویب 400 میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت 400 میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در بخش اشتغال مددجویان کمیته امداد استان به تصویب رسیده است.

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بر شمردن برکات انقلاب در زدودن فقر و محرومیت از اقشارآسیب پذیر با اشاره به اینکه در دور سوم سفر ریاست جمهوری به گیلان 13 طرح به تصویب رسیده است، افزود: تمامی معاونان و روسای اداره های کمیته امداد باید با همدلی بیشتر تلاش کنند تا اعتبارات این طرح ها جذب و اجرا شوند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین با بیان اینکه در دو سال گذشته پنج هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در استان ساخته شده است، اظهارداشت: در بخش عمرانی 9 طرح در زمینه های تامین اعتبار، احداث یا خرید 840 واحد مسکونی طی سالهای 90و 91 در این دور از سفر هیئت دولت به تصویب رسیده است.
  
وی با بیان اینکه امسال مجلس بحث مشاغل خانگی را ساماندهی کرده است، گفت: براساس آئین نامه مصوب مجلس برای دو هزار و 500 نفر در سال آینده طرح مشاغل خانگی را به طور آزمایشی اجرا خواهیم کرد.
 
علیمحمدی ادامه داد: طرح مشاغل خانگی با مجوز دستگاه متولی و با امضاء سازمان کار رسمیت یافته و نیاز به هیچگونه مجوز دیگری نخواهد بود.
کد مطلب 1251926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها