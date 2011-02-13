90 درصد بادام زمینی کشور در آستانه اشرفیه تولید می شود

علی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بادام زمینی آستانه اشرفیه از کیفیت منحصربفردی در کشور برخوردار است بر لزوم توسعه همه جانبه این محصول راهبردی تاکید کرد.

وی همچنین ایجاد مرکز تحقیقات بادام زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه را ضروری دانست و اظهارداشت: بادام زمینی بعد از سویا از مهمترین دانه های روغنی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیری است که به لحاظ دانه های غنی از روغن و پروتئین کشت می شود و به عنوان چهارمین منبع تولید روغن خوراکی است.

فرماندار آستانه اشرفیه در ادامه توسعه کشاورزی را از مهمترین اولویتهای این شهرستان دانست و گفت: با توجه به حاصلخیز بودن زمین های کشاورزی تنوع کشت گونه های مختلف زراعی دراین منطقه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید با توجه به نوع خاک و آب و هوای منطقه و همچنین نیاز جوامع به نوع محصول در امر کشاورزی سرمایه گذاری کنند.