وهم و خیال در دره ستارگان قشم/ ستاره ای افتاده روی زمین

به گزارش خبرنگار مهر، در غرب روستای برکه خلف در فاصله پنج کیلومتری از ساحل جنوبی قشم دره ستاره ها با تندیسها و بریدگیهای شگفت انگیز بر اثر عوامل طبیعی فرسایش یافته و جلب توجه می کند.

اهالی جزیره می گویند که روزگاری ستاره ای از آسمان به قلب جزیره افتاده و در بر خورد با زمین جزیره این شکلها را از خاک و سنگ و ماسه پدید آورد. این مکان در اصطلاح محلی "استاره افته" و گاه "ستاره افتیده" نامیده می شود و داستانهای وهم آلود و خیال انگیز فراوانی از آن بر سر زبانهاست.

حتی ماندن در این نقطه از جزیره پس از غروب آفتاب برای عده ای سخت نگران کننده است. چون می پندارند با سکوت شب موجودات فرا زمینی در این دره گردهم می آیند. برخی دیگر هم بر این باورند که جایی میان سنگها و در سکوت وهم انگیز آنها می توان یکبار هم که شده به زندگی فردی فکر کرد چه در گذشته و چه در آینده. شاید میان سنگهای سخت جایی باشد برای نگاهی به آسمان!

برخی دیگر نیز معتقدند که علت شکل ویژه این دره و بوجود آمدن انواع حجم ها و پدیده های فرسایش در آن، وزش بادهای تند و گردش هوا در لابه لای ستونها و حفره های آن است.

گردش هوا در دره و تولید صدا باعث شده برخی از ورود به دره در هنگامه شب خودداری می کنند.

وجود همین داستانهای خیال انگیز و شکل و شمایل صخره های این منطقه از جزیره قشم باعث شده که از دره ستاره ها یا دره ستارگان به عنوان یکی از عجایب هفتگانه قشم نام برده شود و گردشگران جزیره در بازدید خود از جاذبه های گردشگری جزیره، بازدید این منطقه را هم در برنامه های خود قرار دهند.

تقریبا تمام تندیسهای موجود در این دره، خاکی و به نوعی یاد آور کلوتهای کویر لوت است. درست مانند کویر که می توان ستاره ها را در دست جای داد اینجا نیز به هنگام شب ستاره ها نزدیکتر به نظر می رسند.

بالای تندیسهای صخره ای و سخت ماسه ای می توان صدفهایی را دید که نشان از وجود آب دریا در این منطقه در گذشته های دور است که امروزه عقب نشینی کرده اند.

در هر حال دره ستاره ها، تندیس های بلند قامت پیچاپیچ، مانند ستون کاخ های ویرانه و قدیمی سر بر آورده اند. این اشکال گوناگون حاصل فعالیت باد و آب است که با فرسایش بی وقفه خود چنین سازه های زمین شناسی را هم چون مجسمه هایی هیولایی جلوه می دهند.