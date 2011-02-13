ساخت سلاحی برای تخریب اینترنت/ خاموش کردن اینترنت با 250 هزار رایانه!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مینه سوتا طراحان این سلاح مخرب هساند اما خوشبختانه هدف آنها نابود کردن شبکه جهانی نبوده است، در مقابل آنها می خواهند در سیستم ایمنی این شبکه بهبود ایجاد کنند.

این سلاح جدید می تواند ساختار کلی اینترنت را در برابر خودش به چالش بکشاند. در هر دقیقه صدها ارتباط اینترنتی خاموش می شوند اما به دلیل اینکه شبکه اینترنت شبکه ای متصل به هم است و با خاموش شدن بخشی از آن، بخشی دیگر فعال خواهد شد کسی متوجه خاموش شدن این ارتباطات نخواهد شد.

اینترنت این کار را به واسطه شبکه های کوچکتری انجام می دهد که خودکار بوده و از طریق مسیریابها (Router) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. زمانی که مسیر یک ارتباط تغییر پیدا می کند مسیریاب نزدیک به آن از طریق سیستمی که به BGP شهرت دارد همسایه خود را آگاه کرده و این کار در میان شبکه های کوچکتر ادامه پیدا کرده و به تدریج تمامی اینترنت از آن آگاه می شود.

شیوه ای که چهار سال پیش برای حمله به اینترنت ابداع شده بود می توانست ارتباط میان دو مسیریاب را با استفاده از ایجاد اختلال در BGP از بین ببرد تا به این شکل خاموش بودن یک ارتباط اینترنتی آشکار شود. محققان در شیوه جدید تلاش کرده اند تا شیوه ای را برای توزیع این اختلال و شبیه سازی تاثیرات ناشی از آن در کل اینترنت ارائه کنند.

چنین حمله ای نیازمند شبکه ای بزرگ از رایانه های آلوده است که امکان کنترل خارجی آنها وجود داشته باشد. به چنین شبکه ای باتنت گفته می شود. محققان دریافتند 250 هزار نمونه از چنین دستگاه های رایانه ای می تواند برای از کار انداختن کل اینترنت کافی باشد. کاربرد باتنتها معمولا تخریب وب سایتها از طریق افزایش ناگهانی ترافیک وب سایت بوده و کاربرد آنها در سلاح جدید کاملا متفاوت است.

هکری که بخواهد از این سلاح جدید برای حمله به اینترنت استفاده کند باید میان رایانه های شبکه باتنت خود ترافیک ایجاد کرده و از مسیر میان آنها نقشه ای طرح کند. سپس با استفاده از این نقشه ارتباط یکسانی که میان تعداد زیادی از مسیرهای ارتباطی مختلف وجود دارد شناسایی شده و با حمله ای موسوم به ZMW شبکه از کار خواهد افتاد.

مسیریابهای همسایه نسبت به این اختلال واکنش نشان می دهند. پس از مدتی کوتاه دو مسیریاب منفصل دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و ارسال BGP را برای یکدیگر آغاز می کنند. این کار منجر به آغاز دوباره حمله شده و دوباره اتصال میان دو مسیریاب قطع خواهد شد. این چرخه بارها و به تعداد تمامی مسیریابهای موجود در کل شبکه اینترنت تکرار خواهد شد. به این شکل میزان دریافت به روز رسانی های هر مسیریابی در جهان خارج از حد کنترل مسیریاب خواهد شد.

به گفته محققان در صورتی که چنین حمله ای به اینترنت صورت بگیرد نمی توان آن را به صورت فنی مهار کرد و تنها با همکاری اپراتورهای شبکه و خاموش و روشن کردن مجزای تمامی سیستمهای جهان و پاکسازی آنها از BGP ها می توان این حمله را تحت کنترل درآورد.

با این همه در حال حاضر امکان بروز چنین حملاتی از جانب هکرها وجود ندارد زیرا نقشه برداری از شبکه برای یافتن "ارتباط هدف" امری به شدت فنی و پیچیده است و تنها افرادی که شبکه ای واقعا بزرگ از باتنتها را در اختیار داشته باشند، ممکن است از قدرت انجام چنین کاری برخوردار باشند.

به گفته "مارک هندلی" متخصص شبکه از دانشگاه کالج لندن، هیچکس از اینکه امکان تخریب کلی شبکه جهانی و سیستم مسیریابی جهانی (Global Routing) وجود دارد یا نه آگاهی ندارد. به گفته وی حمله ای جدی به اینترنت می تواند منجر به اختلال جدی در اینترنت شود که تاثیری بزرگتر از تاثیر کرم "اسلمر" در سال 2003 از خود به جا بگذارد اما امکان اینکه کل اینترنت از کار بیافتند بسیار کم است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، هندلی معتقد است شبیه سازی چنین حمله ای بر روی کاغذ و در قالب نوشتاری بسیاری از مراحل آن را ساده خواهد کرد از این رو با شبیه سازی این کار به صورت حقیقی می توان قدرت چنین حمله ای را مورد بررسی دقیق قرار داد.