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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

13 هزار مینودشتی از آب سالم بهره مند شدند

13 هزار مینودشتی از آب سالم بهره مند شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفای گلستان گفت: با اجرای طرح های آب 13 هزار و 500 نفر از شهروندان مینودشت از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی ظهر شنبه در حاشیه بهره برداری از سه حلقه چاه آب شرب مینودشت افزود: با بهره برداری از سه حلقه چاه آب شرب شهر مینودشت 45 لیتر در ثانیه به منابع تامین این شهر افزوده شده  است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح،  45 لیتر بر ثانیه بر منابع تامین آب شهر مینودشت افزوده شده است.
 
علیمرادی بیان داشت: هزینه های انجام شده جهت ساخت مخزن دو هزار متر مکعبی و سه حلقه چاه آب شرب دو میلیارد تومان از محل طرحهای ملی بوده است.
 
همچنین خط انتقال آب نیز با حضور غلامی معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در مینودشت بهره بردرای شد.
 
غلامی از تلاش مدیریت و مجموعه کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان گلستان به لحاظ خدمات رسانی به مردم تشکر و قدردانی کرد.

12 طرح آب و فاضلاب دهه فجر در گلستان افتتاح و کلنگ زنی شد.
کد مطلب 1251941

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