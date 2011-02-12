نهضت عظیم جهانی با محوریت انقلاب اسلامی شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در همایش مکتب ولایت و بازار که به همت کمیته دهه فجر اصناف و بازرگانان در مسجد ابوالفضل (ع) شهرستان ساری برگزار شد افزود: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری مرجعیت دینی و با همراهی ملت ولایتمدار ایران به پیروزی رسید.

وی، به تحولات اخیر در برخی از کشور های عربی اشاره کرد و با بیان اینکه حوادث این کشورها برگرفته از نهضت عظیم اسلامی در ایران است خاطر نشان کرد: این حرکت ها نشان می دهد که آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی به همه دنیا صادر شده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروز پس از گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم که دامنه انقلاب اسلامی همه دنیا را فرا گرفته و عاقبت حکومت های مستند و دیکتاتور این است و امروز موج اسلامی خواهی در همه دنیا جوانه زده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: انقلاب اسلامی یک نعمت گرانسنگ است که در جهان اسلام به برکت خون شهدا و رهبری امام بدست آمده است.

هادی ابراهیمی با بیان اینکه دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری دهه عدالت و پیشرفت نام گرفته است گفت: دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص عدالت همراه با پیشرفت یک نگاه استراتژیک است و این پیشرفت و عدالت توامان با هم مکمل یکدیگر هستند و پیشرفت بدون عدالت موجب شکاف طبقاتی می شود که به رسالت جمهوری اسلامی سنخیت ندارد و عدالت بدون پیشرفت هم موجب تحجر گرایی می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه انقاب اسلامی و حضرت امام، خط بطلانی بر نظریه های مختلف جهانی پیرامون بقا و دوام انقلاب کشیدند اظهار داشت: انقلاب نموداری از بنیان های فکری و معرفتی به دنیا عرضه کرد و نگاه حضرت امام(ره) این انقلاب ظرفیت جهانی شدن را دارد و جهان شمول است.

وی با اشاره به اینکه تاسیس تشکیلاتی در قالب بسیج اصناف حرکتی زیبنده و امیدوار کننده است گفت: تلاش دشمن این بود که بازار را در مقابل آرمان های انقلاب قرار دهد.

ابراهیمی اظهار داشت: پس از انقلاب اصناف پا به پای انقلاب دل در گرو فرمایشات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری نقش خود را در مقطع مختلف حفظ کردند و در دفاع مقدس پشتیبانی و حمایت های اصناف درخشان بود.

وی افزود: اصناف بازوان توانمند دولت هستند و فضای امید و نشاط را به جامعه عطا می کند.