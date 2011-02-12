  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

محصولی خبر داد:

اختصاص 18 میلیارد تومان برای درمان بیماران صعب العلاج

اختصاص 18 میلیارد تومان برای درمان بیماران صعب العلاج

وزیر رفاه و تامین اجتماعی از اختصاص 18 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به درمان بیماران صعب العلاج کشور طی 3 ماه آخر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صادق محصولی روز شنبه در همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع، راهکارها و چالشها" که در تالار اجتماعات کتابخانه ملی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از طرحهای بسیار خوبی است که از اوایل دولت دهم با همکاری وزارتخانه های رفاه و بهداشت انجام شده است.

وزیر رفاه گفت: بیمه بیماران صعب‌العلاج را هم‌اکنون در بیمه‌ها داریم و بحثی که در این زمینه مهم است این است که چه میزان اعتبارات در سال 90 افزایش پیدا می‌کند تا بیمه بیماران صعب‌العلاج نیز افزایش پیدا کند.

محصولی گفت: در سال 90 اگر افزایش اعتبارات داشته‌ باشیم بیمه بیماران صعب‌العلاج نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی محصولی گفت: در طرح هدفمندی یارانه ‌ها 180میلیارد ریال برای هزینه درمان سه ماهه آخر سال بیماران صعب‌العلاج در نظر گرفته شده است.

کد خبر 1251953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها