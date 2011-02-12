اختصاص 18 میلیارد تومان برای درمان بیماران صعب العلاج

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صادق محصولی روز شنبه در همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع، راهکارها و چالشها" که در تالار اجتماعات کتابخانه ملی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از طرحهای بسیار خوبی است که از اوایل دولت دهم با همکاری وزارتخانه های رفاه و بهداشت انجام شده است.
وزیر رفاه گفت: بیمه بیماران صعبالعلاج را هماکنون در بیمهها داریم و بحثی که در این زمینه مهم است این است که چه میزان اعتبارات در سال 90 افزایش پیدا میکند تا بیمه بیماران صعبالعلاج نیز افزایش پیدا کند.
محصولی گفت: در سال 90 اگر افزایش اعتبارات داشته باشیم بیمه بیماران صعبالعلاج نیز افزایش پیدا میکند.
وی محصولی گفت: در طرح هدفمندی یارانه ها 180میلیارد ریال برای هزینه درمان سه ماهه آخر سال بیماران صعبالعلاج در نظر گرفته شده است.
نظر شما