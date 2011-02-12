به گزارش خبرنگار مهر، در سالن شماره 2 مرکز همایشهای برج میلاد از امروز شنبه 23 بهمن تا دوشنبه 25 بهمن فیلمهای زیر به نمایش در می آید.
شنبه 23 بهمن سانس اول ساعت 11:30 "میان ماندن و رفتن" به کارگردانی بهروز شعیبی، سانس دوم ساعت 14 "چتر سفید" به کارگردانی جابر قاسمعلی، سانس سوم 16 "ماجون" ساخته سعیده دلیلیان، سانس چهارم ساعت 18 "سهم من از زندگی" به کارگرانی حجتالله سیفی نمایش داده میشود.
یکشنبه 24 بهمن سانس اول ساعت 11:30 "اشلو" ساخته صادق پروین آشتیانی، سانس دوم ساعت 14 "سربازان اعدام" ساخته پرویز شیخطادی، سانس سوم ساعت 16 "برج آرام" به کارگردانی سیدمسعود اطیابی، سانس چهارم ساعت 18 "ملاقات" کاری ازعباس رافعی، شاپور قریب و هادی مقدمدوست به نمایش درمیآیند.
دوشنبه 25 بهمن سانس اول ساعت 11:30 "غبار زمان" ساخته خسرو معصومی، سانس دوم ساعت 14 "داشتن و نداشتن" رهبر قنبری، سانس سوم ساعت 16 "عبور در غبار" حجتالله سیفی و سانس چهارم 18 بعد اعلام میشود.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان میدهد.
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