40 مکان برای سرویس دهی به میهمانان نوروزی در شیراز مشخص شد

حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: ستاد نوروزی سازمان اوقاف و امور خیریه استان فعالیت خود را آغاز کرده که در این راستا مکانهایی مناسب جهت استراحت و اسکان میهمانان نوروزی در شیراز و استان مشخص شده است.

وی ادامه داد: یکی از اولویتهای سرویس دهی به مسافران در ایام نوروز در خصوص مکانهای مناسب استراحت در میان راه است که در این خصوص تمامی مساجد بین راهی در ایام نوروز به صورت 24 ساعته باز خواهند بود و همچنین اعتباراتی نیز برای ایجاد مباحث زیر ساختی جهت رفاه حال مسافرین در نظر گرفته شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس با بیان اینکه در مباحث فرهنگی نیز این سازمان فعالیتهایی را برای رفاه حال مسافرین در نظر گرفته است، افزود: برای اینکه مسافرین به طور کامل از اماکن مذهبی و امامزادگان استان اطلاع داشته باشند اقدام به چاپ بوروشورهایی کرده ایم که مکان امامزادگان در آنها به طور کامل مشخص شده و مسافرین می توانند این بسته ها را در ورودیهای شیراز و استان تهیه کنند.

محمدزاده از ارایه خدمات در امازادگان و مساجد استان در ایام تعطیلات خبر داد و تصریح کرد: پزشک رایگان و مشاورین مختلف در تمامی امازادگان استان در ایام تعطیلات نوروز حضور دارند که مسافرین می توانند به آنها مراجعه کنند.