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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

بیست و نهمین دوره/

"اسب حیوان نجیبی است" در سینماهای مردمی با استقبال روبرو شد

"اسب حیوان نجیبی است" در سینماهای مردمی با استقبال روبرو شد

فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" ساخته عبدالرضا کاهانی در سینما صحرا با استقبال اکران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم جمعه شب 22 بهمن‌ماه طبق اعلام جدول برنامه قرار بود، در سینما صحرا به نمایش در آید که جایگزین آن فیلم دیگری ‌شد. اما این موضوع با اعتراض مخاطبان همراه شد و پس از آن با یک ساعت تاخیر "اسب حیوان نجیبی است" روی پرده رفت و با استقبال مواجه شد. 

بازیگران "اسب حیوان نجیبی است" عبارتند از رضا عطاران، حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، کارن همایونفر، باران کوثری، مهران احمدی، بابک حمیدیان، ماهایا پطروسیان، اشکان خطیبی، پانته‌آ بهرام، احمد مهرانفر و مانی باغبانی... 
 
عبدالرضا کاهانی فیلم‌های سینمایی "آنجا"، "آدم"، "بیست" و "هیچ" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1251961

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