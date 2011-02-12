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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

مرکز علمی کاربردی هلال احمر مازندران دانشجو می پذیرد

مرکز علمی کاربردی هلال احمر مازندران دانشجو می پذیرد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر مازندران از پذیرش دانشجو در مرکز علمی کاربردی هلال احمر مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آرش سید صالحی افزود: مرکز علمی کاربردی هلال مازندران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در دو رشته کاردانی پودمانی امداد سوانح  و آتش نشانی با گرایش نجات دانشجو می پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: علاقه مندان به شرکت در این دوره ها می توانند دفترچه های مربوطه را که هم اکنون در حال توزیع از طریق باجه های پستی است دریافت و یا به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

وی افزود: داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به بخش آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر مازندران مراجعه کنند.

این مرکز در محل جمعیت هلال احمر مازندران واقع  ساری، بلوار امام رضا(ع) بعد از پل تجن واقع است.

کد مطلب 1251962

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