ایران در پروژه احداث خطوط انتقال برق در پاکستان برنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار یک شرکت ایرانی توانست در مناقصه احداث خطوط انتقال برق در خارج از کشور موفق شود، این شرکت در مناقصه بینالمللی خط انتقال 500 کیلوولت رحیمیارخان پاکستان با فاینانس یک بانک ژاپنی JBIC برنده شده و قرارداد این پروژه را نیز در بهمن ماه امسال در محل شرکت ملی انتقال و دیسپاچینگ (NTDC) لاهور پاکستان منعقد کرده است.
بر این اساس، این شرکت مسئولیت مدیریت، طراحی، تامین تمامی تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی و نصب و راهاندازی تجهیزات را به عهده دارد. این خط انتقال حدود 45 کیلومتر طول داشته و در منطقه رودخانهای رحیمیارخان در ایالت پنجاب پاکستان ایجاد و عملیات اجرایی آن توسط پیمانکاران محلی انجام خواهد شد.
پیشنهاد فنی-مالی این پروژه توسط شرکت صنعتی گام اراک، سازنده برجهای انتقال نیرو و پیمانکار کلید در دست خطوط انتقال و با همکاری شرکتهای سیمنور پویا سازنده کابلهای فشار قوی و OPGW و یراقآوران پویا سازنده یراقآلات و خطوط انتقال، تهیه شده بود.
بر اساس این گزارش، مبلغ قرارداد مذکور نزدیک به 18 میلیون دلار و مدت اجرای پروژه 18 ماه است. این اولین بار است که ایرانیها توانسته اند در مناقصه احداث خطوط انتقال در خارج از ایران موفق شوند.
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