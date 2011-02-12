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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

غلامپور عنوان کرد:

دو میلیون یورو صرفه جویی با حفاری هشتمین حلقه توسعه ای در سروستان

دو میلیون یورو صرفه جویی با حفاری هشتمین حلقه توسعه ای در سروستان

اهواز - خبرگزاری مهر: با شتاب بخشی به برنامه های حفاری سال جاری شرکت ملی حفاری ایران، عملیات حفر هفتمین حلقه چاه توسعه ای در میدان نفتی سروستان در استان فارس 38 روز زودتر از برنامه به پایان رسید و دو میلیون یورو صرفه جویی به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، مدیر پروژه های سروستان،سعادت و خشت شرکت ملی حفاری ایران در این زمینه گفت: حفاری این چاه در اجرای پروژه حفاری هشت حلقه چاه نفتی توسعه ای در منطقه سروستان، سعادت آباد و خشت انجام شد.

 اردشیر غلامپور افزود: مدت پیش بینی شده برای حفاری چاه پیش گفته از سوی کارفرما 188 روز بود که با تلاش شبانه روزی و کاربست تجارب، اصول فنی و مهندسی و استانداردهای بین المللی در مدت 150 روز تحقق یافت.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به صورت کلید در دست تعریف شده و مهندسی، تامین دکل، پشتیبانی و خدمات فنی به عهده شرکت ملی حفاری است، اظهارداشت: تلاش کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در کسب این موفقیت منجر به صرفه جویی دو میلیون یورویی در کالا، مواد و زمانبندی پروژه شده است.

غلامپور یادآور شد: در این پروژه، حفاری هفت حلقه چاه در سروستان و سعادت آباد و یک حلقه در خشت پیش بینی شده بود که با حفاری حلقه هفتم تاکنون  کل پروژه بیش 149 روز از برنامه زمانبندی پیش افتاده است.

 مدیر پروژه های سروستان، سعادت آباد و خشت شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد: هم اکنون عملیات حفاری هشتمین حلقه چاه در میدان سعادت آباد شروع شده و برداشتهای تخصصی حاکی از آن است که حفاری این چاه نیز زودتر از برنامه محقق شود.
 
پروژه حفاری در سروستان، سعادت آباد و خشت در قالب قرارداد میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی به عنوان کارفرما اجرا می شود.

به گفته کارشناسان نفتی، با پایان یافتن حفاری هشت حلقه چاه توسعه ای در موقعیت سروستان، سعادت آباد و خشت پیش بینی می شود روزانه بین 50 تا 70 هرار بشکه نفت به چرخه تولید کشور افزوده شود.
کد مطلب 1251968

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