دو میلیون یورو صرفه جویی با حفاری هشتمین حلقه توسعه ای در سروستان

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، مدیر پروژه های سروستان،سعادت و خشت شرکت ملی حفاری ایران در این زمینه گفت: حفاری این چاه در اجرای پروژه حفاری هشت حلقه چاه نفتی توسعه ای در منطقه سروستان، سعادت آباد و خشت انجام شد.

اردشیر غلامپور افزود: مدت پیش بینی شده برای حفاری چاه پیش گفته از سوی کارفرما 188 روز بود که با تلاش شبانه روزی و کاربست تجارب، اصول فنی و مهندسی و استانداردهای بین المللی در مدت 150 روز تحقق یافت.



وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به صورت کلید در دست تعریف شده و مهندسی، تامین دکل، پشتیبانی و خدمات فنی به عهده شرکت ملی حفاری است، اظهارداشت: تلاش کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در کسب این موفقیت منجر به صرفه جویی دو میلیون یورویی در کالا، مواد و زمانبندی پروژه شده است.



غلامپور یادآور شد: در این پروژه، حفاری هفت حلقه چاه در سروستان و سعادت آباد و یک حلقه در خشت پیش بینی شده بود که با حفاری حلقه هفتم تاکنون کل پروژه بیش 149 روز از برنامه زمانبندی پیش افتاده است.



مدیر پروژه های سروستان، سعادت آباد و خشت شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد: هم اکنون عملیات حفاری هشتمین حلقه چاه در میدان سعادت آباد شروع شده و برداشتهای تخصصی حاکی از آن است که حفاری این چاه نیز زودتر از برنامه محقق شود.

پروژه حفاری در سروستان، سعادت آباد و خشت در قالب قرارداد میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی به عنوان کارفرما اجرا می شود.



به گفته کارشناسان نفتی، با پایان یافتن حفاری هشت حلقه چاه توسعه ای در موقعیت سروستان، سعادت آباد و خشت پیش بینی می شود روزانه بین 50 تا 70 هرار بشکه نفت به چرخه تولید کشور افزوده شود.