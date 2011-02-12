50 میلیارد ریال برای پروژه های ورزشی فجر گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا ظهر شنبه در نشست این اداره کل افزود: افتتاح این پروژه ها را نقطه عطفی دانست در رشد و ارتقای شکوفایی ورزش استان است.

وی اظهار داشت: افتتاح این پروژه ها حاصل توجه و عنایت ویژه مسئولان به ویژه جناب آقای دکتر سعیدلو معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی و مهندس قناعت استاندار ورزشدوست گلستان و معاونان ارزشمندش و ... است.

وی خاطرنشان کرد: خداوند منان را شاکریم در سی دومین سالگرد انقلاب اسلامی گوشه ای از خواسته های بحق مردم شریف استان جامعه عمل به خود پوشیده و با تحقق مصوبات ارزشمند ورزشی سفر پر خیر و برکت هیأت محترم دولت به گلستان مردم شاهد افتتاح و به بهره برداری رسیدن پروژه های ورزشی هستند که این خود نوید بخش آینده ای روشن برای ورزش استان است.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان، سرانه فضای ورزشی استان را قبل از سفر هیئت دولت به گلستان دو دهم متر مربع عنوان کرد و گفت: این مقدار با تحقق قسمتی دیگر از مصوبات ارزشمند ورزشی هیئت محترم دولت به گلستان در دهه مبارک فجر 89 به هفت دهم متر مربع رسید.



پاشا از عنایت و توجه ویژه دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور و حمایت ارزشمند جناب آقای دکتر سعیدلو معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی و مسئولان گلستان قدردانی کرد.