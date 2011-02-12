حق انتخاب درمانگر عامل مهمی در رضایتمندی از پزشک خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرزانه مفتون روز شنبه در اولین همایش "پزشک خانواده و نظام ارجاع،‌ چالشها و چشم‌اندازها" با ارایه نتایج پژوهشی درباره میزان رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارایه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده گفت: با توجه به نتایج پژوهش، دریافت‌کنندگان خدمات آموزش اطلاع رسانی در زمینه کاربرد دفترچه و معرفی مراکز به گیرندگان خدمات، افزایش دسترسی گیرندگان خدمات به خدمات تشخیصی شامل آزمایشگاهی و تصویربرداری، خدمات اورژانس و خدمات سطح دوم را ضروری می‌داند.

وی افزود: همچنین وجود حق انتخاب درمانگر توسط گیرنده خدمت عامل مهم دیگری در رضایت است که این مورد از شاخصهای پاسخگویی نیز است.

مفتون درباره نتایج پژوهش از دیدگاه‌ خدمات دهندگان طرح پزشک خانواده نیز اظهار کرد: بهبود سیستم پرداخت و افزایش دریافتی و مزایای ارایه دهندگان خدمات اساسی از نیازهای اساسی این افراد است. همچنین تناسب حجم کار، بهبود شرایط محیط کار و بهبود وضعیت تردد به محل کار به رضایت شغلی ارایه دهندگان خدمات در این طرح می‌انجامد.

به گفته وی، اصلاح سیستم پایش و ارزیابی، افزایش دسترسی به منابع علمی و نیز قانونمند نمودن وضعیت مراجعات در شبانه روز در مورد ارایه دهندگانی که در دارای بیتوته هستند از دیگر عوامل افزایش رضایت ارایه دهندگان خدمات در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

مفتون عنوان کرد:‌ از موارد مهم دیگر، ارتقای وضعیت اورژانس، تسهیل بازخورد از متخصص سطح دوم به سطح اول است که رضایت گیرنده خدمت و ارایه دهنده هر دو را ایجاد می‌کند.

این پژوهش بعد از مطالعه مستندات طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سه مرکز ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و با مشارکت 11 هزار و 318 نفر از گیرندگان خدمات در سراسر کشور و سه هزار و 617 نفر از ارایه دهندگان خدمات (پزشک و ماما) انجام شده است.