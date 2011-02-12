تردد در محورهای استان زنجان به کندی انجام می شود

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه بارشهای دیروز باعث بسته شدن محورهای زنجان - دندی، زنجان - میانه، زنجان - طارم و اتوبان زنجان - تبریز شده بود، افزود: همه محورها به جز محور زنجان - طارم در ساعت 7 صبح امروز با تلاش راهداران استان باز شده است.

وی با تأکید بر اینکه به علت بارش برف و برودت هوا جاده های استان لغزنده است، ادامه داد: برغم بازشدن راه ها در حال حاضر تردد خودروها در محورهای استان به کندی صورت می گیرد.

سرهنگ رشتیانی از بازبودن اتوبان زنجان – قزوین خبر داد و افزود: از کیلومتر 50 به بعد دراین اتوبان شاهد کولاک مقطعی هستیم و در حال حاضر نیز تردد زیادی دراین محور صورت می گیرد بنابراین امیدواریم رانندگان با تجهیزات کامل در محورهای مواصلاتی استان تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: بارش برف از صبح امورز قطع شده، اما به دلیل سردی هوا، اکثر محورها لغزنده است که رانندگان باید تمام جوانب احتیاط را به هنگام تردد دراین محورها رعایت کنند.

همچنین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در پی بارش برف، کولاک شدید و مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی در استان، شب گذشته 5500 نفر از مسافران در مساجد مختلف استان اسکان داده شدند.

سید حسین عزیزی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان، آمادگی لازم برای اسکان مسافران در راه مانده را دارد، افزود: شب گذشته پس از اسکان مسافران، 850 تخته پتو و بیش از 400 بسته مواد غذایی بین این افراد توزیع شد.

وی به بازگشایی محورهای مواصلاتی استان از صبح امروز اشاره کرد و ادامه داد: همه مسافرانی که شب گذشته در مساجد استان مستقر شده بودند، با مساعد شدن وضع هوا، استان را ترک کردند.

عزیزی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های ذی ربط در طرح زمستانی، در آمادگی کامل به سر می برند افزود: هلال احمر به عنوان یکی از ارگان اصلی اجرای این طرح، همه امکانات خود را برای رفاه حال مسافران بسیج کرده است.