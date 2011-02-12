خط جدید لوله صادراتی نفت خام در مناطق نفت خیز احداث می شود

جواد ذراتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این خط لوله با هدف تامین نفت صادراتی از اهواز تا گناوه احداث می شود و برای اجرای آن سه هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: مطالعات مهندسی مقدماتی و تفصیلی این طرح انجام شده و مدارک مناقصه نیز آماده تشریفات مناقصه بوده که با تامین لوله های مورد نیاز عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

ذراتی با بیان اینکه در گستره عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب حدود 30 هزار کیلومتر انواع خط لوله انتقال نفت و گاز وجود دارد گفت: برای تعمیر، نوسازی و بهسازی این خطوط طرح جامع بازرسی و تعمیرات خطوط لوله تعریف و اجرایی شده است.



مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزود: در قالب این طرح تا کنون حدود دو هزار کیلومتر از خطوط لوله اصلی نفت و گاز به روش توپکرانی هوشمند، سنتی، ارزیابی مستقیم، MST و LRUT بازرسی شد و 200 کیلومتر مورد تعمیر قرار گرفت.



وی اضافه کرد: همچنین در قالب این طرح و با تعریف یک پروژه، خطوط لوله نفت صادراتی موجود واقع در اهواز، مارون، آغاجاری و گچساران با اعتباری افزون بر 41 میلیارد ریال به روش ارزیابی مستقیم (ECDA ) بازرسی فنی خواهد شد.



ذراتی افزود: مراحل مطالعات این پروژه نیز انجام شده و در مراحل شروع عملیات اجرایی قرار دارد.



شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بزرگ ترین شرکت تابع شرکت ملی ایران است که با فعالیت در استان خوزستان و بخشهایی از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر در زمینه تولید نفت خام، گاز طبیعی و مایعات گازی فعالیت می کند.