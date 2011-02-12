به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، افشین روغنی ظهر شنبه در چهلمین سفر ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با اشاره به اینکه زمانی را برای پایان کار جلسه ستاد تسهیل و امور پشتیبانی در استان اصفهان تعیین نمی‌کنیم، گفت: به صحبت همه مراجعان گوش خواهیم داد و پس از رسیدگی به آنها به جلسه پایان می‌دهیم.

وی با بیان اینکه ستاد تسهیل به دنبال مصوبه‌ اردیبهشت‌ماه هیئت وزیران تشکیل شده است، تصریح کرد: وظیفه این ستاد رسیدگی و روان سازی کار مربوط به تولید است.

معاون وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه در این ستاد مدیران و معاونان ستادی وزرات صنایع و معادن، نمایندگان تام‌الاختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، نیرو، کار و امور اجتماعی و نمایندگان بانک مرکزی و بانکهای عامل حضور دارند، بیان داشت: دستگاه‌های مربوطه در ارائه تصمیمات برای صنعتگران سهیم هستند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم به نحوی تصمیمات در کارگروه‌ها اتخاذ شود تا با رفتن ما از استان یک یادگاری و خاطره خوشی برای صنعت اصفهان بماند، تاکید کرد: کارگروه‌های گمرک، مالیات، بیمه، بانک، معدن و صنایع معدن، شهرکهای صنعتی و زیرساختها، هدفمندی یارانه‌ها کارگروه‌هایی است که امروز به منظور رسیدگی در اصفهان تشکیل می‌شود.

در این جلسه همچنین رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان اظهار داشت: باید اقدامات برای صنایع استان در شان صنعتگران و فعالان تولیدی این حوزه باشد.

غلامحسین حسینی با بیان اینکه امیدواریم در این جلسه تصمیماتی مطابق با درخواستهای صنعتگران اجرایی شود، تاکید کرد: باید در زمینه این موارد مهم در استان اصفهان اقدامات لازم را انجام داد.

فعالیت بخش خصوصی رکن پیشرفت حوزه‌های مختلف کشور است

در ادامه نیز علیرضا ذاکراصفهانی با اشاره به اینکه بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی نمی‌توان گامهای اساسی را در همه بخش‌های جامعه برداشت، تاکید کرد: این در حالیست که در حال حاضر بعضی از سازمانها برخورد مناسب و مطلوبی با بخش خصوصی ندارند.

وی افزود: اشتغال، تولید، فرهنگ و هنر استان از مهم‌ترین مواردی است که گفتمان‌سازی‌هایی برای آن در طول سال جاری انجام شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در شرایط کنونی صنعت اصفهان به عنوان قطب صنعت ایران شناخته شده است، تصریح کرد: شرایط و تکنولوژی مطلوبی در اصفهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان تشکیل شده است، تصریح کرد: با عمق یافتن این صنعت می‌توانیم علاوه بر حفظ شرایط موجود به منظور جذب سرمایه‌گذار اقدامات اساسی انجام دهیم.

ذاکراصفهانی با اشاره به اینکه در بخش صنعت، تولید و اشتغال تنگناهایی وجود دارد، بیان داشت: باید نسبت به رسیدگی به مسائل ومشکلات و ارائه پاسخ مناسب به فعالان در عرصه صنعت اقدامات لازم و اساسی را انجام دهیم.