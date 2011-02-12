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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

بورد خبر داد:

بوستان ویژه بانوان در شهرستان ملارد راه اندازی می شود

بوستان ویژه بانوان در شهرستان ملارد راه اندازی می شود

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ملارد گفت: در راستای افزایش فضاهای شهری مختص بانوان ملارد، بوستان ویژه بانوان در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، ناصر بور ظهر شنبه در همایش حجاب و عفاف که در سالن شهید "طحانی" شهرستان ملارد برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: این همایش به همت امور بانوان فرمانداری و سپاه ناحیه ملارد در راستای استحکام خانواده، رسالت و منزلت بانوان برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به نقش زنان در طول دوران تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: نقش شیرزنان این مرزوبوم در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دوران جنگ و سالهای سازندگی کشور غیرقابل اغماض است.
 
وی با تاکید بر استفاده بانوان از الگویی همچون حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان کرد: بانوان باید با شناخت ابعاد شخصیتی، رفتاری و شیوه زندگی زنان بزرگوار تاریخ بویژه حضرت فاطمه زهرا(س)، منش این ماندگاران تاریخ را الگوی عملی خود قرار دهند.
 
بورد، زنان را کانون حملات فرهنگی غرب خواند و افزود: نقشه شوم دشمنان فرهنگ ایران اسلامی در برهه های مختلف تاریخی صدمه زدن به کانون خانواده و تنزل جایگاه زنان با استفاده از ترفندهای ضدفرهنگی است که تحصیل علم، حضور آگاهانه در عرصه های مختلف اجتماعی و افزایش بصیرت و آگاهی به دفع این سموم خواهد انجامید.
 
فرماندار ملارد از راه اندازی بوستان ویژه بانوان در این شهرستان خبر داد و گفت: از جمله برنامه های ویژه فرمانداری ملارد برای بانوان این شهرستان راه اندازی بوستان ویژه بانوان است.
 
سرمربی نمونه طرح "هدی" شهرستان ملارد نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: حفظ حجاب توسط زنان سلامت اجتماعی این قشر و تربیت فرزندانی سالم را در پی خواهد داشت.
 
سعیده اسلامی فر حجاب را وسیله برای حضور مثبت زن در جامعه دانست و افزود: حجاب نشانه جنسیت نیست بلکه نمادی بارز از انسانیت است و حفظ آن به حضور مثبت این قشر در جامعه خواهد انجامید.
 
وی پوشش چادر را بهترین حجاب برای زنان مسلمان خواند و افزود: اقسام حجاب که باید در گفتار، رفتار و پوشش رعایت شود در سایه پوششی مقدسی همچون چادر امکان پذیر خواهد بود.
 
ملارد متشکل از دو بخش صفادشت و مرکزی از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود.
کد مطلب 1252003

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