بوستان ویژه بانوان در شهرستان ملارد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، ناصر بور ظهر شنبه در همایش حجاب و عفاف که در سالن شهید "طحانی" شهرستان ملارد برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: این همایش به همت امور بانوان فرمانداری و سپاه ناحیه ملارد در راستای استحکام خانواده، رسالت و منزلت بانوان برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به نقش زنان در طول دوران تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: نقش شیرزنان این مرزوبوم در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دوران جنگ و سالهای سازندگی کشور غیرقابل اغماض است.

وی با تاکید بر استفاده بانوان از الگویی همچون حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان کرد: بانوان باید با شناخت ابعاد شخصیتی، رفتاری و شیوه زندگی زنان بزرگوار تاریخ بویژه حضرت فاطمه زهرا(س)، منش این ماندگاران تاریخ را الگوی عملی خود قرار دهند.

بورد، زنان را کانون حملات فرهنگی غرب خواند و افزود: نقشه شوم دشمنان فرهنگ ایران اسلامی در برهه های مختلف تاریخی صدمه زدن به کانون خانواده و تنزل جایگاه زنان با استفاده از ترفندهای ضدفرهنگی است که تحصیل علم، حضور آگاهانه در عرصه های مختلف اجتماعی و افزایش بصیرت و آگاهی به دفع این سموم خواهد انجامید.

فرماندار ملارد از راه اندازی بوستان ویژه بانوان در این شهرستان خبر داد و گفت: از جمله برنامه های ویژه فرمانداری ملارد برای بانوان این شهرستان راه اندازی بوستان ویژه بانوان است.

سرمربی نمونه طرح "هدی" شهرستان ملارد نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: حفظ حجاب توسط زنان سلامت اجتماعی این قشر و تربیت فرزندانی سالم را در پی خواهد داشت.

سعیده اسلامی فر حجاب را وسیله برای حضور مثبت زن در جامعه دانست و افزود: حجاب نشانه جنسیت نیست بلکه نمادی بارز از انسانیت است و حفظ آن به حضور مثبت این قشر در جامعه خواهد انجامید.

وی پوشش چادر را بهترین حجاب برای زنان مسلمان خواند و افزود: اقسام حجاب که باید در گفتار، رفتار و پوشش رعایت شود در سایه پوششی مقدسی همچون چادر امکان پذیر خواهد بود.

ملارد متشکل از دو بخش صفادشت و مرکزی از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود.