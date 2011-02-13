44 پروژه در شهرستان ممسنی به بهرداری می رسد

الله بخش گنجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: در بهمن ماه سال جاری 44 پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 200 میلیون تومان در شهرستان ممسنی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این پروژه ها در بخشهای مختلف در این شهرستان به بهره برداری می رسد که ازجمله آنها بحث آبرسانی و گاز رسانی به روستاهای شهرستان است که با راه اندازی این طرح ها اکثر روستاهای شهرستان ممسنی دارای آب و گاز خواهند شد.

فرماندار ممسنی تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم در این شهرستان بحث جاده ترانزیتی میشان به گناوه است که با ایجاد این جاده استانهای فارس، کهکیلویه و بویراحمد به دریا متصل می شوند و با کاهش ساعت مسیر می تواند برای جابجایی کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.

گنجه ای تصریح کرد: کانال و بند توکل آباد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان و تکمیل بند فهلیان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان از جمله طرح های مهم به شمار می رود.

وی یادآور شد: بحث راه اندازی مجتمعهای آبی نیز در این شهرستان مطرح است که در این ایام مجتمع بزرگ آبرسانی به خومه زار پیگیری و راه اندازی شده است.