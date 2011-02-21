اولین تبلت پروژکتوردار جهان به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تبلت مجهز به ویدئو پروژکتور جهان که توسط کمپانی MSI رونمایی شد قابلیت چرخش 180 درجه و بیشتر به سمت جلو و عقب را داشته و می‏تواند به پخش تصاویر روی یک صفحه، دیوار، سقف و یا روی میز بپردازد. این تبلت از سیستم عامل ویندوز 7 پشتیبانی می‏کند و دارای صفحه نمایش 10.1 اینچی بوده و از پردازنده Atom اینتل بهره‌ می‌برد.



از دیگر قابلیت‏های این تبلت جدید می‏توان به کیبورد مجازی آن اشاره کرد، پروژکتور به کار رفته در این تبلت توانایی نمایش کیبورد بر روی میز و مقابل صفحه نمایش تبلت را دارا است به این ترتیب کاربر با استفاده از کیبورد مجازی بر روی میز قادر به تایپ کردن خواهد بود و نیازی به استفاده از صفحه لمسی تبلت نیست.