اولین تبلت پروژکتوردار جهان به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تبلت مجهز به ویدئو پروژکتور جهان که توسط کمپانی MSI رونمایی شد قابلیت چرخش 180 درجه و بیشتر به سمت جلو و عقب را داشته و میتواند به پخش تصاویر روی یک صفحه، دیوار، سقف و یا روی میز بپردازد. این تبلت از سیستم عامل ویندوز 7 پشتیبانی میکند و دارای صفحه نمایش 10.1 اینچی بوده و از پردازنده Atom اینتل بهره میبرد.
از دیگر قابلیتهای این تبلت جدید میتوان به کیبورد مجازی آن اشاره کرد، پروژکتور به کار رفته در این تبلت توانایی نمایش کیبورد بر روی میز و مقابل صفحه نمایش تبلت را دارا است به این ترتیب کاربر با استفاده از کیبورد مجازی بر روی میز قادر به تایپ کردن خواهد بود و نیازی به استفاده از صفحه لمسی تبلت نیست.
اولین تبلت پروژکتوردار جهان که پیش از این در نمایشگاه CES 2011 رونمایی شد وارد بازار ایران می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین تبلت مجهز به ویدئو پروژکتور جهان که توسط کمپانی MSI رونمایی شد قابلیت چرخش 180 درجه و بیشتر به سمت جلو و عقب را داشته و میتواند به پخش تصاویر روی یک صفحه، دیوار، سقف و یا روی میز بپردازد. این تبلت از سیستم عامل ویندوز 7 پشتیبانی میکند و دارای صفحه نمایش 10.1 اینچی بوده و از پردازنده Atom اینتل بهره میبرد.
کد مطلب 1252007
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