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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

موفقیت عکاسان ایرانی در جشنواره بین‌المللی بلژیک

موفقیت عکاسان ایرانی در جشنواره بین‌المللی بلژیک

22 عکاس ایرانی به جشنواره بین‌المللی عکاسی KNOKKE بلژیک راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلژیک با 34 عکاس، ایران با 22 عکاس، آلمان با یک عکاس، لیتوانی با یک عکاس، هلند با دو عکاس، لهستان با یک عکاس، روسیه با هفت عکاس و ویتنام با 13 عکاس رقیبان یکدیگر در بخش مسابقه این جشنواره جهانی هستند.
 
عکاسانی که از سوی آژانس عکس ایران وابسته به انجمن سینمای جوانان ایران آثارشان به بخش مسابقه راه یافته است عبارتند از  آزیتا بیات، علیرضا حسن‌زاده، محمد صادق حسینی، عبدالله حیدری، سروش جوادیان، محمد خواجوی، قاسم شیشه‌گری و حنیف شعاعی.
 
این جشنواره در دو گروه سنی 16 تا 25 سال و 25 سال به بالا برگزار می‌شود. موضوع جشنواره طبیعت، مردم، معماری، ورزش و تجربه‌های دیجیتالی است.
کد مطلب 1252013

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