به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفهای استان قم پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: اداره کل فنی و حرفهای استان با توجه به نیاز بخشهای مختلف به نیروهای متخصص، در پی بررسیها و مطالعات کارشناسی با اخذ مجوز لازم از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اقدام به ایجاد مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کرده است.
علی جانقربان با اشاره به رشتههای تحصیلی این مرکز بیان داشت: رشتههای تعمیر و نگهداری خودرو، جوشکاری و ماشین ابزار از جمله رشتههایی است که در این مرکز آموزشی ارائه میشود.
وی ایجاد این دانشگاه را فرصت مناسبی برای جوانان قمی برشمرد و افزود: رویکرد اداره کل فنی و حرفهای استان توسعه رشتههای آموزشی درسطح آموزشهای فنی و حرفهای و تحصیلات دانشگاهی است.
معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفهای قم ادامه داد: بر همین اساس همه ساله نیازسنجی دقیقی از بخشهای مختلف اقتصادی، خدمات، کشارزی و صنعت استان صورت میپذیرد و جهت گیری آموزشهای فنی و حرفهای پوشش این نیازها و برنامه ریزی متناسب با آنها صورت میپذیرد.
وی در ادامه درباره تاریخ ثبت نام در این دانشگاه گفت: هم اکنون شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل در این دانشگاه از طریق وب سایت سازمان سنجش کشور فراهم شده و علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام تا مورخ ۲۶ بهمن ماه ۸۹ به این سایت مراجعه کنند.
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