پیگیری مسئولین فارس برای جذب اعتبارات بیشتر بی سابقه است

عبدالرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: وضعیت بودجه در مراحل آخر است ولی باید تاکید کرد که با حمایتها وتاکیدات استاندار فارس به طور یقین اعتبارت استان نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیگیری تمامی مسئولین استان برای جذب اعتبارت بیشتر برای راه اندازی تمامی پروژه ها نشان از شناخت مسئولین از وضعیت استان و پروژه های ملی دارد که این مطلب می تواند استان را برای رشد چشمگیری آماده کند.

نماینده مردم ممسنی و رستم با بیان اینکه سرکشی به پروژه ها یکی از راه هایی است که می توان مشکلات را بررسی کرد، افزود: برخی از پروژه های بزرگ استان بنا به دلایلی به صورت نیمه کاره رها شده که می توان با سرکشی و توجه به دلایل آنها تاخیر در راه اندای پروژه های بزرگ را از بین برد که این حرکت در حال حاضر در استان فارس انجام می شود.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شهرستان ممسنی نیز گفت: یک از مباحثی که می توان باعث پیشرفت این شهرستان شود جاده دسترسی به دریاست که در این راستا وزارت نفت نیز اعتبارت مفیدی را برای راه اندازی جاده ترانزیتی میشان در نظر گرفته است.