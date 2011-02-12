اختصاص سهمیه ویژه برای تامین مسکن مددجویان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی ظهر شنبه در نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن و بهزیستی مازندران در ساری افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سهمیه ویژه ای برای تامین مسکن مددجویان سازمان بهزیستی در نظر گرفت.

وی سهمیه مسکن روستایی را درسال جاری 31 هزار و 500 اعلام کرد و گفت: در سال جاری سهمیه امازندران از مسکن روستایی 31 هزار و 500 واحد بوده که تاکنون ، صاحبان 16هزار واحد به بانک های عامل معرفی شدند.

هاشمی، به ارائه راهکارهای اجرایی بهره مندی از توان و امکانات بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، با تمام توان و امکانات در جهت تامین مسکن مددجویان بهزیستی همکاری می کند.

وی از مدیران بنیاد مسکن شعب استان خواست تا نسبت به احداث و تکمیل و بازسازی واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی در شهر و روستاهای استان همکاری نزدیکی با ادارات بهزیستی شهرستان ها داشته باشند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران،سقف وام مسکن روستایی را 100 میلیون ریال با سود پنج درصد و بازپرداخت 12 ساله اعلام کرد.

