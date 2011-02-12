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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

هاشمی خبر داد:

اختصاص سهمیه ویژه برای تامین مسکن مددجویان مازندران

اختصاص سهمیه ویژه برای تامین مسکن مددجویان مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران از اختصاص سهمیه ویژه برای تامین مسکن مددجویان بهزیستی توسط این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی ظهر شنبه در نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن و بهزیستی مازندران در ساری افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سهمیه ویژه ای  برای تامین مسکن مددجویان سازمان بهزیستی در نظر گرفت.

وی سهمیه مسکن روستایی را درسال جاری 31 هزار و 500 اعلام کرد و گفت: در سال جاری سهمیه امازندران از مسکن روستایی 31 هزار و 500 واحد بوده که تاکنون ، صاحبان 16هزار واحد به بانک های عامل معرفی شدند.

هاشمی، به ارائه راهکارهای اجرایی بهره مندی از توان و امکانات بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، با تمام توان و امکانات در جهت تامین مسکن مددجویان بهزیستی همکاری می کند.

وی از مدیران بنیاد مسکن شعب استان خواست تا نسبت به احداث و تکمیل و  بازسازی واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی در شهر و روستاهای استان همکاری نزدیکی با ادارات بهزیستی شهرستان ها داشته باشند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران،سقف وام مسکن روستایی را 100 میلیون ریال با سود پنج درصد و بازپرداخت 12 ساله اعلام کرد.                                                                                        
 

کد مطلب 1252038

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