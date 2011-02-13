سهم کشورها ازصادرات تکنولوژی/ برترین کشورهای اسلامی صادرکننده تکنولوژی

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکنولوژی پیشرفته شامل فرآورده هایی با تراکم تحقیق و توسعه بالا است در این حوزه هوا فضا، رایانه، نرم افزار و خدمات مربوطه، الکترونیک، نیمه هادی ها، داروسازی، تجهیزات علمی و دستگاه های برقی عمدتاً به زیر ساخت های فناورانه پیشرفته نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: صادرات تکنولوژی پیشرفته جهانی تخمین زده می شود که در سال 2007 میلادی ارزشی بیش از 7/1 تریلیون دلار داشته است. در حدود 70 درصد از این مقدار مربوط به کشورهای پیشرفته است که در آن میان 3/33 درصد متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 1/13 درصد متعلق به آمریکا، 7 درصد متعلق به ژاپن و 3/6 درصد متعلق به کره جنوبی است.

چین بزرگترین صادرکننده تکنولوژی پیشرفته

مهراد یادآور شد: چین بزرگترین صادر کننده تکنولوژی پیشرفته است که تقریباً با یک پنجم کل صادرات تکنولوژی پیشرفته جهانی و دو سوم کل صادرات تکنولوژی پیشرفته کشورهای در حال توسعه در عرصه فناوریهای پیشرفته گام بر می دارد.

سهم کشورهای اسلامی از صادرات تکنولوژی

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری درباره کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و میزان سهم آنها در صادرات تکنولوژی های پیشرفته، گفت: در سطح کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نبود زیر ساخت مناسب و کافی از یک طرف و عدم ارائه آمار به سازمان های بین المللی از سوی دیگر بررسی صادرات تکنولوژی های پیشرفته را با مشکل مواجه ساخته است.

وی افزود: براساس آمارهای موجود، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تنها 3/4 درصد صادرات تکنولوژی پیشرفته جهانی و 40/14 درصد کل صادرات تکنولوژی پیشرفته کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده اند.

مالزی و اندونزی دارنده بیشترین سهم صادرات تکنولوژی کشورهای اسلامی

مهراد خاطرنشان کرد: مالزی و اندونزی کشورهایی هستند که با هم 5/93 درصد از کل صادرات تکنولوژی پیشرفته کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را در دست خود دارند. کشور مالزی با 6/64 میلیارد دلار 5/86 درصد از کل صادرات تکنولوژی پیشرفته جهان را در سطح کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی به خود اختصاص داده است. مالزی نهمین صادر کننده عمده فرآورده هایی با تکنولوژی بالا در جهان است سهم این کشور از کل صادرات تکنولوژی پیشرفته جهان 7/3 درصد است.

وی اظهار داشت: قزاقستان با 5/1 میلیارد دلار صادرات تکنولوژی پیشرفته تقریباً 2 درصد از کل صادرات تکنولوژی پیشرفته کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی را به خود اختصاص داده است. قزاقستان از این نظر سومین صادر کننده عمده فرآورده های تکنولوژی پیشرفته در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. صادرات تکنولوژی پیشرفته سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بین 100 تا یک میلیارد دلار است.

سهم کشورهای آفریقایی از صادرات تکنولوژی

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به سهم کشورهای آفریقایی در صادرات تکنولوژی های پیشرفته، گفت: در مناطقی مانند منطقه پائین صحرای آفریقا کشورهای بنین، گینه و سودان حتی کمتر از 30 هزار دلار صادرات فرآورده های تکنولوژی پیشرفته دارند.

وی افزود: کشور ساحل عاج با 450 میلیون دلار جلوتر از سایر کشورهای پائین صحرای آفریقا قرار دارد. این کشور رتبه ششم صادرات فرآورده های تکنولوژی پیشرفته را در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دست خود دارد.