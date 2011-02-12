به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر شنبه در دیدار مسؤلان و اعضای تیم بسکتبال راه و ترابری قم با وی طی سخنانی با قدردانی از موفقیتهای ارزشمند تیم بسکتبال راه و ترابری در مسابقات لیگ برتر بسکتبال اظهار داشت: حضور موفق تیم بسکتبال راه و ترابری در مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال کشور و قرار گرفتن در جمع تیمهای مدعی، نشان از قدرت و توان بالای این تیم و ظرفیتهای استثنایی ورزش بسکتبال استان است.
وی درخشش تیم بسکتبال راه و ترابری را افتخاری برای ورزش استان دانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود، دستیابی به افق مدنظر یعنی قهرمانی در سطح لیگ برتر و آسیا دور از انتظار نخواهد بود.
استاندار قم با اشاره به اینکه تیم بسکتبال راه و ترابری در عرصه اخلاق نیز موفق بوده است اظهار داشت: ورزش ابزاری است که پیوند آن با اخلاق، آثار و برکات ارزشمندی در پی دارد.
حجت الاسلام موسیپور موفقیتهای اخیر تیم بسکتبال راه و ترابری را ناشی از انگیزه بالای تک تک بازیکنان و کادر فنی دانست و افزود: در صورت توجه به کاستیهای تیم و رفع مشکلات و موانع، موفقیت این تیم استمرار خواهد یافت.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکلات مالی تیم و دستور تأمین فوری بخشی از هزینههای این تیم، ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت راه و ترابری با عمل به تعهدات و تأمین منابع مالی تیم موجبات حضور قدرتمند بسکتبال راه و ترابری قم در ادامه مسابقات لیگ برتر را فراهم بیاورند.
حضور 36 تیم قمی در مسابقات لیگهای دسته اول و برتر باشگاههای کشور
مدیرکل تربیت بدنی استان قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند شکل گیری تیم بسکتبال راه و ترابری قم و وضعیت تیمهای استان در رقابتهای مختلف ورزشی گفت: در حال حاضر 36 تیم قمی در مسابقات لیگهای دسته اول و برتر باشگاههای کشور برای افتخار آفرینی در ورزش قم فعالیت میکنند.
عباس جهان بینی تصریح کرد: این مهم حاصل نگاه و توجه ویژه مسئولان استان به ویژه حمایتهای شخص استاندار ورزش دوست قم به ورزش قهرمانی است و قطعا در آیندهای نزدیک میتوانیم در سایر رشتهها نیز شاهد موفقیتهای بیشتر باشیم.
توانمندی بسکتبال قم را بیش از پیش نشان خواهیم داد
همچنین مدیر تیم بسکتبال راه وترابری قم نیز در این جلسه گفت: از حمایتهای استانداری قم از ورزش بسیار خوشحالیم و حمایت از تیم راه وترابری قم قطعا زمینه ساز موفقیتهای بیشتر این تیم در لیگ برتر خواهد شد.
حسن افکار تصریح کرد: روندی را که از سال گذشته آغاز کردهایم با این دورنما که به جام قهرمانی لیگ برتر و مسابقات باشگاههای آسیا دست یابیم ادامه خواهیم داد تا توانمندی بسکتبال قم را بیش از پیش نشان دهیم.
وی ابراز داشت: حمایتهای استانداری قم و شخص استاندار محترم از ورزش سبب رونق موفقیتها در رشتههای مختلف ورزشی شده است.
راه وترابری قم تیم اخلاق مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور است
سرمربی تیم بسکتبال راه وترابری قم نیز در این جلسه گفت: در تاریخ بسکتبال ایران سابقه نداشته است که تیمی از لیگ دسته اول در لیگ برتر به قطب قهرمانی تبدیل شود اما این مهم را تیم راه و ترابری قم صورت داده و امروز سبب غرور ورزش قم است.
سیدعباس آقاکوچکی تصریح کرد: این مهم افتخاری ارزشمند برای ورزش قم است و در حال حاضر در جایگاهی هستیم که راجع به ما بیشتر از مهرام قهرمان آسیا صبحت میشود.
وی ابراز داشت: بدون تعارف اعتراف میکنم که انتظار نگاه دقیق و موشکافانه استاندار قم نسبت به ورزش و به خصوص بسکتبال را نداشتم و امروز امیدواری من نسبت به فعالیت با دلگرمی بیشتر برای موفقیت تیم بسکتبال راه و ترابری قم بیشتر شد.
آقاکوچکی خاطرنشان کرد: امیدوارم حمایتهایی که از سوی استاندار قم مورد تایید قرار گرفت سبب شود بتوانیم در دور برگشت به جایگاههای بهتری نیز دست یابیم زیرا این مهم میتواند از نظراجتماعی نیز در سالم سازی جامعه تاثیر گذار باشد.
وی بیان داشت: تیم راه وترابری قم در حال حاضر از نگاه فدراسیون تیم اخلاق مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور است و سعی ما این است که بهترین نماینده برای ورزش قم باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر وجود ظرفیتهای استثنایی در ورزش بسکتبال استان تأکید کرد و گفت: قهرمانی این تیم در سطح لیگ برتر و آسیا دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر شنبه در دیدار مسؤلان و اعضای تیم بسکتبال راه و ترابری قم با وی طی سخنانی با قدردانی از موفقیتهای ارزشمند تیم بسکتبال راه و ترابری در مسابقات لیگ برتر بسکتبال اظهار داشت: حضور موفق تیم بسکتبال راه و ترابری در مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال کشور و قرار گرفتن در جمع تیمهای مدعی، نشان از قدرت و توان بالای این تیم و ظرفیتهای استثنایی ورزش بسکتبال استان است.
نظر شما