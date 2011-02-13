استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در گفتگو با مهر: شفافیت لازمه کار پژوهشی و علمی است

دکتر راجر کریسپ استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد و فیلسوف اخلاق معاصر در مورد این موضوع که روشهای پدیدارشناختی، هرمنوتیک، سازه‌انگاری و غیر سازه‌انگاری در نگارش مطرح هستند و بر این اساس شما کدام روش را در تحقیق به کار می‌برید به خبرنگار مهر گفت: این موضوع بستگی به این دارد که چه تعریفی از روش داشته باشیم و ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: در یک معنای وسیع و با تفسیری موسع از روش، وقتی مقاله‌ای را می‌نویسم ابتدا سؤال تحقیق و پژوهش را مشخص می‌کنم. پس از مشخص شدن و روشن شدن سؤال تحقیق درصدد پاسخگویی شفاف و دقیق به آن برمی‌آیم.

وی تأکید کرد: جوابی که به سؤال تحقیق داده می‌شود تنها و یگانه جواب ممکن نیست بلکه این جواب احتمالی است و جوابی ممکن به آن سؤال است.

مؤلف "دیدگاه هیوم درباره فضیلت" در ادامه گفت: نکته مهم در پاسخگویی به سؤال تحقیق که می‌خواهم مورد تأکید قرار دهم شفافیت است. پاسخ باید کاملاً شفاف باشد و در تمام تحقیق هیچ عبارتی به صورت مبهم به کار نرود.

وی تأکید کرد: این شفافیت باید به گونه‌ای باشد که خواننده و مخاطب به شفاف بودن آن اذعان کند. در واقع این شفافیت در اندیشه برای کار علمی، مهم و اساسی است.

مؤلف "مطلوبیت و اخلاق" یادآور شد: چنین شفافیتی در اندیشه برای هر فیلسوفی لازم و ضروری است.

وی در ادامه اضافه کرد: اگر روش به معنای انتخاب و اتخاذ روشی خاص در تحقیق و پژوهش باشد در این صورت شیوه تحقیق من تلفیقی از چند روش است. برای نمونه روش سنتی ارسطویی و سنت نتیجه گرایی مدرن بنتام و میل و سیج ویک را در روش تلفیقی به کار می‌برم و مورد استفاده قرار می‌دهم.

مؤلف "دیدگاه ارسطو درباره نفس" در پایان تصریح کرد: البته انتخاب و اتخاذ این روش تحقیق به معنای نادیده گرفتن سایر روشهای تحقیق نیست. می‌توان از روشهای تحقیق گوناگون آموخت و آنها را به کار برد. برای نمونه می‌توان از روش تحقیق افلاطون و کانت بسیار آموخت.