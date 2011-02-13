آغاز رایزنی برای افزاش سهمیه سوخت شناورهای صیادی

امین الله تقوی مطلق در گفتگو با مهر درخصوص افزایش سهمیه سوخت شناورهای صیادی اظهار داشت: سهمیه سوخت به کلیه شناورهای صیادی در استانها با قیمت 150 تومان از محل سهمیه وزارت جهاد کشاورزی داده می شود.

وی افزود: هم اکنون سهمیه سوخت شناورهای صیادی 700 هزار لیتر است که نسبت به میزان مورد نیاز، باید افزایش یاید؛ به همین دلیل مشغول رایزنی با مسئولان برای افزایش سهمیه سوخت شناورهای صیادی هستیم.

سرپرست سازمان شیلات ایران تصریح کرد: تسهیلات حمایتی برای تامین سوخت صیادان در نظر گرفته شده است و به همه شناورها اختصاص می یابد.

تقوی مطلق درباره ممنوعیت برداشت ماهیان خاویار دریای خزر گفت: هفته آینده اجلاسی با حضور کشورهای حاشیه دریای خزر در قزاقستان تشکیل که در این جلسه موضوع ممنوعیت یا برداشت ماهیان خاویاری از دریای خزر بررسی می شود.

وی افزود: هیئتی از ایران به این اجلاس فرستاده شدند و الزامات ماهیان خاویاری را مورد بررسی قرارمی دهند.

در پی کاهش ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر و ثبت این ماهیان در لیست موجودات در حال انقراض، ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر پیشنهاد ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری را داده است.