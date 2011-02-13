به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شورای روابط عمومی مسلمانان در امریکا میزبان یک سری کارگاههایی است که تدریس آن برعهده کارشناسان نامز جایزه اسکار یا برنده جایز ایمی است؛ ابتکار عملی که از سوی این گروه پیگیری می‌شود تا تصویر صحیحی از مسلمانان امریکایی در صفحه سینما ارائه شود.

این کارگاهها برخی از تکامل تدریجی و طبیعی شورای روابط عمومی مسلمانان در امریکا برای رایزنی با شبکه‌های تلویزیونی و استودیوهای فیلم سازی است تا جنبشی هرچند کوچک اما تأثیرگذار برای حضور مسلمانان امریکایی بیشتری در پشت دوربین ایجاد شود.

شورای روابط عمومی مسلمانان امریکا از این تلاش خود به عنوان " اداره هالیوود" یاد کرده است. در این میان همچنین بنیاد تولیدهای یونیتی اخیراً اقدام به تشکیل پروژه‌ای مشابه کرده و خواستار حضور پررنگ‌تر مسلمانان در تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی شده است.

سایر بنیادهای غیرانتفاعی هنری نیز به این نیروها پیوسته و گردهمایی‌هایی را برای آموزش هنرپیشه‌های مسلمان و هدایت جوانان فیلمساز مسلمان برنامه‌ریزی کرده‌اند.

دینا ناصر رابط هالیوود در شورای روابط عمومی مسلمانان امریکا گفت: ایده برگزاری این کارگاهها این بود که محفلی برای مسلمانان فراهم شود تا آنها هم بتوانند به روایت قصه‌های خود بپردازند. در جامعه امریکایی بسیار از افراد نسبت به کیستی مسلمانان و چیستی آداب آنها کنجکاو هستند.

وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاهها ارائه داستانهای اسلامی و خط داستانهای مرتبط با مسلمانان به هالیوود نیست، بلکه ابزارافزایش سطح آگاهی درباره جامعه متنوع مسلمانان امریکایی به عنوان منبعی برای نویسندگان و تولید کنندگان است.

این گروه همچنین جلساتی با شبکه های ای بی سی، سی بی اس ، فاکس و ان بی سی داشته و هرساله مراسم اسلامی اهدای جوایزی برای تولید کننده‌‌های مستقل و جریان رایج سینما برگزار می‌کند که در ارتقای درک اسلام نقش داشته اند. درمیان برندگان سال گذشته این مراسم می‌ توان به فیلم " میلیونر زاغه نشین" و سیمسونها اشاره کرد. در یکی از اپیزودهای سیمسونها " بارت" شخصیت پسر خانواده سیمسونها با پسر مسلمانی به نام بشیر دوست می‌شود.

این کارگاهها ظرف چهار هفته درجریان بوده‌اند و دو کارگاه دیگر از آن باقی مانده که یکی امروز شنبه 23 بهمن ماه و دیگری شنبه 30 بهمن ماه برگزار می‌شوند.

کارگاههای فیلمنامه نویسی مسلمانان در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی برگزار می‌شوند.

شورای روابط عمومی مسلمانان از سال 1986 فعالانه برای تقویت هویت مسلمانان امریکا و ارائه منافع مسلمانان امریکایی به تصمیم گیران در سازمانهای دولتی، رسانه‌ای، محافل بین دینی و استودیوهای هالیوودی تلاش کرده است.