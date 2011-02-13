به گزارش خبرگزاری مهر، موتور جستجوی گوگل روز گذشته به مناسبت 164 سالگی توماس ادیسون مخترع مشهور آمریکایی لوگوی خود را تغییر داد. ادیسون پس از بازنشستگی اش در سال 1908 به یک "فیلسوف مخترع ملی تبدیل شد که تاثیر آن تا به امروز باقی مانده است.

لوگوی گوگل به مناسبت تولد ادیسون

در حدود صد سال پیش توماس ادیسون مجموعه ای طولانی از پیش بینی های خود را که در آن به چگونگی متحول شدن جهان توسط تکنولوژی اشاره شده بود، منتشر کرد. گذشت زمان نشان داد برخی از پیش بینی های این مخترع آمریکایی از قبیل هواپیماهای پر سرعت درست از آب درآمدند اما بسیاری از آنها نیز کاملا اشتباه بودند.

کتابهای نیکلی: یکی از پیش بینی های ادیسون این بود که کتابها در آینده از فلز نیکل ساخته خواهند شد که به نظر ادیسون این شکل کتابها سبک وزنتر، مقاومتر و قابل انعطافتر از کتابهای کاغذی خواهند شد با این همه منظور او قطعا آنچه که در قالب کتابهای دیجیتالی برای ابداع جایگزینی برای کتابها ساخته شد، نبوده است.

ماشینها جایگزین نیروی انسانی: ادیسون در سال 1911 اعلام کرد تردیدی ندارد که در آینده ماشینها به جای اینکه قطعاتی را ساخته و برای سر هم بندی در اختیار انسانها قرار دهند، خود، قطعات را ساخته و سرهم بندی خواهند کرد او پیش بینی کرده بود که در آن دوران، روزگار زن خیاطی که خود چرخ خیاطی اش را با دست می چرخاند به پایان رسیده است. در آن زمان جایگزین شدن انسانها توسط ماشینها تفکری رو به رشد بود و به تدریج این تفکر به جهانی تبدیل شد که هم اکنون در برابر چشمان شما است.

تلفنهای هوشمند: وی در سال 1911 پیش بینی کرده بود که روزی تلفنهایی تولید خواهند شد که اسامی افراد را صدا خواهند زد و یا نام فروشگاه ها را زمزمه خواهند کرد. پس از اختراع صدانگار یا فونوگراف توسط ادیسون، در فناوری تلفن تحولات بزرگی به وجود آمد که در حال حاضر به تلفنهای هوشمندی ختم شده است که نرم افزارهای آن تقریبا توانایی انجام هر کاری را دارند.

بتون مسلح برای همه: ادیسون فکر می کرد انسانها به شکلی جنون آمیز دوست دارند برای بنای ساختمانهای خود به جای بتونی که توسط رشته های فلزی محافظ تقویت شده، از آجر و فولاد استفاده کنند. وی باور داشت بتون مسلح و تقویت شده می تواند تا ابد دوام بیاورد و از این رو پیش بینی کرد در آینده تمامی ساختمانها از کوچکترین ساختمانها گرفته تا مرتفع ترین آسمانخراشها از بتونهای مسلح ساخته خواهند شد.

امروزه اکثر ساختمانهای بزرگ بر روی چارچوبهای ضخیم و عظیم ساخته می شوند و با این همه مصرف بتون مسلح همچنان در حد بالایی ثابت باقی مانده است.

ناپدید شدن مبلمان چوبی: به گفته ادیسون "کودکان نسلهای آینده بر روی صندلی های فلزی خواهند نشست تا غذای خود را از روی میز فلزی صرف کنند، در حالی که هیچ ذهنیتی درباره مبلمان چوبی ندارند." وی باور داشت مبلمان فلزی در آینده به صورت کامل جایگزین مبلمان چوبی خواهد شد. دلیل وی برای چنین تغییری پایدار بودن و ارزان قیمت تر بودن فلزات بوده است. با وجود اینکه تولید کنندگان مبلمان از دهه 20 و 30 به شکلی گسترده استفاده از فلزات را برای ساخت مبلمان آغاز کردند، چوب همچنان به یکی از مواد اولیه کلیدی برای ساخت مبلمان باقی مانده است.

قطارهای الکتریکی: مرگ قطارهای بخار و ظهور قطارهای الکترو هیدرولیک از دیگر پیش بینی های یک قرن گذشته ادیسون به شمار می رود. وی گفته بود قطارهای بخار در حال جا به جا کردن آخرین بخشهای مسافران خود هستند.

به واقعیت پیوستن کیمیاگری: مخترع لامپ مشابه بسیاری از افرادی که رویای تولید طلا را در سر داشتند، باور داشت در آینده طلا به اندازه ای تولید می شود که دیگر ابزاری برای تطمیع دیگران نخواهد بود. وی تا حدودی درست فکر می کرد زیرا دانشمندان اکنون می توانند اتمها را به گونه ای تغییر دهند که بتوانند در آزمایشگاه ها طلای مصنوعی تولید کنند، پروژه ای که در لابراتورا لارنس لیورمور همچنان در حال اجرا است.

تکنولوژی فقر را ریشه کن می کند: مشاهده متکدیان در کشورهای مختلف جهان اشتباه بودن این پیش بینی ادیسون که صد سال پس از خود را جهانی بدون فقیر متصور شده بود، رد می کند. ادیسون باور داشت فقر به جهانی تعلق دارد که در آن مردم تنها از دستهای خود استفاده می کنند، زمانی که انسانها استفاده از مغز خود را آغاز کنند فقر از بین خواهد رفت.

کشاورزی هوشمند: ادیسون معتقد بود کشاورزهای آینده افرادی خواهند بود که پشت یک کلید و چند اهرم نشسته هدایت تراکتورها و گاوآهنهای خودکاری که با سرعتی بسیار بالاتر از سرعت اسبها زمین را شخم خواهند زد، به دست خواهند گرفت.

وی همچنین به درستی پیش بینی کرده بود مزارع تحولی بزرگ را تجربه خواهند کرد. برای مثال وی اعلام کرده بود کشاورزان سنتی کم کم جای خود را به تاجرانی خواهند داد که به صورت همزمان شیمی دان، گیاه شناس و اقتصاد دان خواهند بود.