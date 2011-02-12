محافل مذهبی در خط مقدم جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر شنبه به گزارش خبرنگار مهر در زنجان در سومین همایش تقدیر از پیر غلامان استان زنجان "عنوان خادمین آفتاب" افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی مناسبی برای آزادی خواهان جهان است و باید با ایجاد فضای مناسب فرهنگی، ارزشهای انقلاب را به جهان صادر کرد.



وی با بیان اینکه شعار«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» راهگشای جوامع به شمار می رود، ادامه داد: ملت ایران باید برای مدیریت دینی جهان، آمادگی لازم را داشته باشد و این نیازمند افرادی ورزیده در این حوزه است که این وظیفه سنگین و تربیت چنین نیروهایی، به عهده هیئات مذهبی است.

حجت الاسلام دشتکی، با اشاره به خیزش‌هایی که در کشورهای منطقه با تاسی از انقلاب انجام می‌شود، افزود: قطعا هر حرکتی که در هر نقطه ای از جهان اتفاق بیفتد ملت ایران در آن سهیم است.

وی، پیام ملت ایران را به کشورهای مسلمان و جهان پیامی امید‌بخش عنوان کرد و افزود: پیام ملت ایران به ملتهای مختلف پیامی حیات‌بخش است

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه امروز شاهد آگاهی ملتها و هوشیاری آنها در برابر استکبار جهانی هستیم، افزود: ملت‌های جهان امروز نسبت به ظلم و جور مستکبران معترض هستند و تلاش می‌کنند تا از یوغ مستکبران رهایی یابند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه برخی ملت‌های جهان پیام حیا‌ت‌بخش ملت و انقلاب ایران را درک و آن را گرفته‌اند، افزود: انقلاب اسلامی ایران نوید‌بخش استقلال و آزادی برای ملت‌های جهان است.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: امام (ره) و شهدا انقلاب اسلامی برای این انقلاب زحمات فراوانی کشیده‌اند که باید در راستای حفاظت و حراست از این انقلاب بیش از پیش تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام دشتکی با بیان اینکه دشمنان توطئه‌های مختلفی را علیه نظام و انقلاب طراحی کرده‌اند، بیان کرد: آنها هرگز نمی‌توانند به خواسته‌های شوم خود برسند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن امسال افزود: مردم بار دیگر با حضور خود همیشه در صحنه بودن خود را به رخ جهانیان کشیده و حمایت خود را از نظام و انقلاب نشان دادند.