مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص معرفی سرپرست و یا وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: مدتی است بحث معرفی معاون حقوقی و پارلمانی این دو مجموعه برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح شده تا زمان انتخاب سرپرست یا وزیر جدید اداره امور سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را برعهده بگیرد که به اعتقاد من این انتخاب موقتی به نفع ورزش نیست و بهتر است رئیس جمهور درمهلت قانونی سه ماهه گزینه مورد نظر برای وزارت را به مجلس معرفی کند.

نجف نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور حداکثر تا خرداد ماه فرصت دارد تا وزیر مورد نظر را برای تصدی وزارت جوانان و ورزش معرفی کند، تصریح کرد: باید گزینه ای در راس وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد که ازسوی رئیس جمهور اختیار تام داشته باشد و با توجه به فرصت چند ماهه برای انتخاب گزینه مناسب، صلاح نیست مسئولی بصورت موقت و با اختیارات محدود اداره وزارت ورزش را عهده دار شود.

نماینده مردم بابلسر در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کناره گیری سیدجلال یحیی زاده از ریاست کمیسیون تربیت بدنی و جوانان مجلس اظهار داشت: برآورده نشدن یکسری انتظارات و برخی دلخوری ها در مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران ورزش باعث شد تا ایشان از ریاست کمیسیون تربیت بدنی کناره گیری کنند درحالیکه آقای یحیی زاده یکی از افراد دلسوز و صریح مجلس هستند که تاکنون نیز بدون کمترین ملاحظه کاری بسیاری ازمسائل پشت پرده حاکم برمدیریت ورزش را عیان کرده اند و تصور نمی کنم جدایی چنین چهره ای ازکمیسیون ورزش چندان طولانی باشد و با رفع سوء تفاهم ها و کدورت های پیش آمده ایشان را به مسئولیت نظارتی که دارند بازمی گردانیم.