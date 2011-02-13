به گزارش خبرگزاری مهر، در طول سه دهه گذشته، معرفت‌شناسان به بسیاری از مسایل شناختی در زندگی انسانها و اینکه چگونه این امر با زندگی اخلاقی و اجتماعی افراد رابطه دارد، پرداخته‌اند.

از همین روی برگزار کنندگان همایش "هنجارهای معرفتی و ارزشها" از اساتید و صاحب‌نظرانی چون رابرت آئودی (دانشگاه نوتردام)، ای. جی. کافمن (دانشگاه تنسی)، توماس کلی (دانشگاه پرینستون)، جاناتان وانویگ (دانشگاه بیلور) و لیندا زاگزیسکی (دانشگاه اوکلاهما) دعوت کرده‌اند تا به بحث و بررسی پیرامون جنبه‌های ارزش‌گرای معرفت‌شناسی بپردازند.

همایش "هنجارهای معرفتی و ارزشها"، 25 و 26 مارس 2011 (پنجم و ششم فروردین 1390) در دانشگاه تنسی آمریکا برگزار خواهد شد.