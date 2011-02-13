دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در مورد این موضوع که روشهای پدیدارشناختی، هرمنوتیک، سازه‌انگاری و غیر سازه‌انگاری در نگارش مطرح هستند و بر این اساس شما کدام روش را در تحقیق به کار می‌برید به خبرنگار مهر گفت: در نوشتن مقالات گوناگون از روشهای تحقیق متعددی استفاده می‌کنم.

وی تصریح کرد: در بررسی و تحقیق درباره یک ایده، بر روش تاریخی تأکید دارم. روش تاریخی باعث می‌شود ماهیت یک ایده و سیر تکمیلی آن در بستری تاریخی مشخص و معین شود. شاید بتوان این روش را در معنای عام روش هرمنوتیکی نامید.

مؤلف "بنیان تاریخ" تأکید کرد: همه ما در بستر تاریخی و در جغرافیای خاصی زندگی می‌کنیم. بر این اساس باورها و اهداف ما در این بستر و شرایط شکل می گیرد.

وی یادآور شد: بر این اساس فهم و درک ما از جهان محدود به این چارچوبها و بسترها است، البته باید توجه داشت این درک به صورت جبری توسط جهان تعیین نمی‌شوند.

گلسپی با اشاره به اینکه وظیفه تعلیم و تربیت از یک سو تحقیق و پژوهش و از سوی دیگر گسترش این چارچوبها و بسترها است گفت: این مهم از طریق آموزش و معرفی مکانهای دیگر و بررسی زمانهای دیگر (تاریخ) میسر است.

برنده جایزه "لئو اشتراس" انجمن فلسفه آمریکا در ادامه تصریح کرد: همچنین یکی از وظایف اصلی تعلیم و تربیت آموختن شیوه‌های گوناگون درک و فهم جهان است. این شیوه‌های درک و فهم جهان باید به زبانی قابل فهم برای افراد جوامع ترجمه شود تا این نظام استعاری برای مردم جوامع به گونه‌ای ملموس و قابل فهم باشد.

وی افزود: همچنین باید با گفتگو به زبانی مشترک برای فهم و درک از جهان رسید. تفاوتها در میان مردم جوامعی که در نقاط مختلف جغرافیایی زندگی می‌کنند وجود دارد ولی می‌توان با گفتگو و تبادل اندیشه به زبانی مشترک رسید. هر فرد و هر جامعه‌ای تعریفی خاص از خود و جامعه خود دارد. اما می‌توان راهی برای گفتگو و اشتراک نظر یافت.