خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بخش بزرگی از آیات شریفه قرآن کریم به نقل سرگذشت انبیا و اقوام سلف اختصاص دارد که در جهت توضیح ، تفسیر و دلایل هدایت ضلالت و نتایج طی طریق در مسیر حق و عاقبت پیروان شیطان و بیان حقایق به زبان داستان است .

سهم شیعه در بین مورخان مسلمان بسیار چشمگیر است اولین کسی که در اسلام کتابی درباره تاریخ و رجال نوشته است عبیدالله بن ابی رافع از اصحاب شیعیان امیرالمؤمنین علی(ع)، مورخ دیگر شیعی سلیم بن قیس هلالی عامری است که بر اساس نوشته ابن ندیم او نیز از اصحاب امیرالمؤمنین بود و جابربن یزید جعفی و دهها تاریخ نگار دیگر، مورخان بزرگ تاریخ اسلام شیعه بوده اند و بسیار بیش از نسبت جمعیت شیعه در مقایسه با شمار مسلمانان در شکل گیری این بخش از فرهنگ و تمدن اسلامی سهم داشته اند .

مهمترین مایه ترغیب مسلمانان به تاریخ آموزی و تاریخ نگاری همانا آموزه های قرآنی و حدیثی بود و متأثر از آن مسلمانان در مطالعات تاریخی خود، نخست به موضوع سیره پیامبر(ص) توجه نشان دادند . نیاز مسلمانان به آگاهی و شناخت زندگی پیامبر و اصحاب او و چگونگی پیشرفت اسلام و نبردهای آنها با دشمنان اسلام همراه با فتوحات و افزایش قلمرو بلاد اسلامی و نیاز به شناخت اوضاع و احوال مردمان سرزمینهای تازه مسلمان، مزید بر علت شد و بر حجم مطالعات تاریخی و تنوع موضوعات آن افزود .

می توان شیعیان را پیشگامان تاریخ نویسی در اسلام دانست . نوشته های شیعیان در تاریخ را در یک تقسیم بندی کلی می توان هفت نوع دانست: سیره و مغازی پیامبر اکرم(ص)، سیره امام علی(ع) و زندگی سیاسی ایشان از دوران همراهی با پیامبر تا شهادت، تاریخ امامان اهل بیت، تاریخهای عمومی، تاریخهای محلی، نسب شناسی، کتب رجال و طبقات.