کارمند بانک در اصفهان سه میلیارد اختلاس کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن کرمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کارمند یکی از بانکهای سطح شهر اصفهان که اقدام به اختلاس بیش از سه میلیارد و 700 میلیون ریال وجه نقد از سیستم بانکی کرده بود، توسط ماموران پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره به چگونگی روند کشف این اختلاس در استان اصفهان، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اختلاس کارمند یکی از بانکها در سطح شهر اصفهان، موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات اولیه و کسب اطمینان از درستی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی متهم به نام مسعود ـ م دستگیر شد.

وی با بیان اینکه فرد مورد نظر به صراحت نسبت به انجام اختلاس اعتراف کرده است، اضافه کرد: در بازجوییها از متهم، وی به اختلاس مبلغ سه میلیارد و 713 میلیون و 110 هزار ریال از سیستم بانکی و انتقال آن به حساب یکی از دوستان خود به نام حسین ـ ع اقرار کرد.

کرمی با تاکید بر اینکه فرد دوم نیز دستگیر شده است، بیان داشت: با شناسایی متهم دوم، وی نیز طی یک عملیات ویژه پلیسی دستگیر شد و هر دو متهم به بزه انتسابی اقرار کردند.

وی تاکید کرد: متهمان به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف 314 هزار محصول غیرفرهنگی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین از کشف بیش از 314 هزار عدد محصولات ضد فرهنگی در اصفهان طی 10 ماه گذشته خبر داد.

وی گفت: به منظور حفظ صیانت جامعه و ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و همچنین مقابله و مبارزه با تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان، واحدهای صنفی عرضه محصولات فرهنگی سطح شهر طی 10 ماه اخیر به صورت منظم توسط پلیس امنیت این فرماندهی مورد بازدید قرار گرفتند.

کرمی افزود: در نتیجه این بازدیدها، تعداد 293 هزار و 428 حلقه سی‌دی، دی‌وی‌دی و انیمیشن غیرمجاز و 16 هزار و 30 قطعه پوستر غیر مجاز توسط ماموران کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: در این رابطه تعداد 102 واحد صنفی متخلف نیز که اقدام به تهیه و توزیع محصولات ضد فرهنگی می‌کردند پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع تعداد 314 هزار و 554 عدد انواع محصولات ضد فرهنگی در این عملیات‌ها کشف و سه باند عرضه این محصولات نیز متلاشی شده است، خطاب به خانواده‌ها توصیه کرد: نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان از مسائل مهمی است که باید در الویت توجه والدین قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر خانواده‌ها بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای اوقات فراغت جوانان داشته باشند به طور قطع آنان را از آسیبهای بسیاری دور خواهند کرد.

کرمی ریشه بسیاری از ناهنجاریهای موجود در جامعه را مشکلات فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمنان برشمرد و گفت: امروزه غرب با اشاعه فرهنگ و اندیشه‌های مادی و نمایش جذاب مظاهر دنیای صنعتی، تلاش می‌کند فرهنگ سایر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق به اهداف شوم خود برسد.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام سعی دارند باورها، اعتقادات و ارزش‌های تمامی کشورها را دست‌خوش دگرگونی و نابسامانی کرده و القائات به ظاهر دموکراتیک را جایگزین آن کنند، افزود: امروزه سلطه‌طلبان زیاده‌خواه، کارآمدترین، ساده‌ترین، موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه نفوذ را مکانیسم تاثیرگذاری فرهنگی می‌دانند و از طرق مختلف نظیر ترویج شیطان پرستی، تجهیزات ماهواره‌ای، سی‌دی‌ها و تصاویر غیر اخلاقی سعی دارند فرهنگ منحط غربی را در جوامع دیگر ترویج کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: لازم است خانواده‌ها نهایت دقت و توجه را به این امر داشته باشند تا با نظارت و کنترل حساب شده از آسیب پذیری جوانان و نوجوانان پیشگیری کنند.

74 شاکی در پرونده کلاهبرداران 35 میلیاردی در اصفهان

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دو کلاهبردار که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقدام به کلاهبرداری 35 میلیارد ریالی از 74 نفر کرده بودند، توسط پلیس آگاهی استان اصفهان دستگیر شدند.

کرمی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر کلاهبرداری از 74 نفر توسط دو نفر تحت عنوان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شد که این 74 مال‌باخته مبلغ 35 میلیارد و 376 میلیون ریال وجه نقد را به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به کلاهبرداران پرداخت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: با به‌کارگیری شیوه‌های علمی و فنی پلیسی، این دو کلاهبردار مورد شناسایی قرار گرفتند و در دو عملیات جداگانه هر دوی آنان دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: متهمان که عباس- ق و اصغر- ش نام دارند، در بازجویی‌های اولیه به کلاهبرداری مبلغ مذکور از شاکیان اقرار کردند.

کرمی با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، به شهروندان توصیه کرد: قبل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف با مشاوران مجرب مشورت کرده و از مراجع قانونی معتبر استعلام‌های لازم را انجام دهند و صرف سودآور بودن یک طرح، اقدام به سرمایه‌گذاری نکنند چرا که بسیاری از این طرح‌ها دام هستند و نه تنها سودی را در پی نخواهد داشت، بلکه اصل سرمایه را نیز از بین خواهد برد.