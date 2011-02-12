آمریکا در تحولات مصر باید نسبت به سیاست هایش پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در اجلاس دبیران استانهای سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: آمریکایی ها زمانی که نتوانستند از پیروزی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند به دنبال مهار انقلاب اسلامی بوده اند زیرا مهمترین دغدغه غرب تاثیرگذاری های پیرامونی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: امام خمینی (ره) همانطور که مسائل داخلی نظام را مد نظر داشتند در صحنه بین الملل نیز به دنبال موج بیداری ملت ها بودند.

این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: امام خمینی (ره) موضوعاتی خاص را برجسته و بر آنها متمرکز می شدند و پیام انقلاب اسلامی را در طبیعی ترین نوع حوزه خود مطرح می کردند تا مجموعه انسانها و ملت های دیگر که مناسبات جهانی را عادلانه نمی دانستند پیام انقلاب اسلامی را درک کنند.

متکی تصریح کرد: تحولات امروز کشورهای اسلامی به دلیل تاثیر گذاری از جمهوری اسلامی ایران و در مقایسه ای می توان دریافت که به نوعی هم نوایی، هم هدفی و هم تاکتیک یمیان انقلاب ما و این تحرکات وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه منطقه خاورمیانه منطقه ای بسیار مهم برای دشمنان است بیان داشت: دشمنان طوری در طول 60 سال گذشته برنامه ریزی کرده بودند که در منطقه همه باید سیاست های خود را با سازوکار رژیم صهیونیستی تنظیم کند و به نوعی یاس در منطقه حاکم شده بود که باعث شده بسیاری را به سازش بکشاند.

وزیر سابق امور خارجه خاطر نشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم در طول این سالها در مقابل دشمنان باورهای غرب را تغییر داد و امروز مردم مصر به مانند همان تاکتیک هایی که ما در انقلاب به کار بردیم را استفاده می کنند غربی ها نیز این تحرکات مصر برای آنها قابل باور نبود و سعی می کردند از مدل های خودشان استفاده کنند.

وزیر افزود: مردم مصر برای آزادی بیان و تحقق اداره خود حرکت کردند و دشمنان به تحلیلی باورمندانه نرسیده بودند که اوضاع اینگونه در مصر بر هم بریزد. مصر کشور تاثیرگذاری در معادلات سیاسی منطقه است.

متکی تاکید کرد: امروز دستپاچگی در میان دشمنان موج می زند مشکل مردم مصر نبود رهبری است و دومین مسئله اینکه این انقلاب، آنها باید فراگیر شود.

وی ادامه داد: سه عنصر پیروزی انقلاب ما، اسلام، رهبری و مردم بود و فراگیری مردم برای انقلاب نکته بسیار مهمی است.

وزیر سابق امور خارجه تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان فتنه های بسیاری را برای ما ایجاد کردند که در دفع آن نقش رهبری بسیار روشن است و اینکه رهبری چگونه فتنه ها را دفع و هدایت کرد باید مدون شود تا مشخصات رهبری کامل مشخص شود تا نتوانند نسخه بدلی آن را بیاورند.

متکی گفت: آمریکا امروز در تحولات مصر در جایگاه پرسشگر نیست بلکه باید نسبت به سیاست هایش پاسخ دهد.

این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: تحول عظیم در مصر باعث می شود حکمرانان در منطقه دیگر مانند گذشته نتوانند حکمرانی کنند و دیگر نمی توانند بی حساب و کتاب فسادشان از غرب تا شرق را بگیرد و امروز امام خمینی (ره) خشنود هستند که نهال کاشته توسط ایشان به نام جمهوری اسلامی امروز به درخت تناوری تبدیل شده که مستضعفین را تحت تاثیر خود قرار داده است.