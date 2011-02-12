به گزارش خبرگزاری مهر، مجله علمی پژوهشی "پژوهشهای انسانشناسی ایران" با مدیر مسئولی دکتر غلامرضا جمشیدیها و سردبیری دکتر ناصر فکوهی با هدف انتشار متون پژوهشی انجام شده بر روی حوزههای فرهنگی گوناگون در ایران، فراهم آوردن زمینه برای آشنایی و تبادل اندیشه میان انسانشناسان ایرانی و توسعه و غنا بخشیدن به ادبیات تخصصی انسانشناسی در ایران فعالیت خود را از نیمه دوم سال 1389 آغاز کرده است.
علاقهمندان میتوانند مقالات خود را در چهار حوزه انسانشناسی یعنی انسانشناسی زیستی، انسانشناسی زبانشناختی، انسانشناسی باستانشناسی و انسانشناسی فرهنگی تا هشت هزارکلمه در فرمت word، همراه با مشخصات کامل نویسنده و چکیده فارسی و انگلیسی در 250 کلمه به همراه ده کلیدواژه با رعایت ساختار استاندارد مقالات علمی و پژوهشی به آدرس الکترونیک ijar@ut.ac.ir ارسال نمایند.
استادان دانشگاه و پژوهشگران میتوانند با هدف مطرح ساختن حوزهها و مفاهیم جدید، متنی در حدود 2000 کلمه حاوی معرفی و نقد کتابهای مطرح و جدید منتشر شده به زبانهای گوناگون در حوزه علوم اجتماعی به طور عام و انسانشناسی به طور خاص را برای انتشار به دفتر مجله ارسال کنند.
همچنین این مجله با هدف شناخت اندیشههای تأثیرگذار در تاریخ انسانشناسی، آماده انتشار ترجمه از متون انگلیسی به زبان فارسی نیز هست، متونی که از زمان انتشار تاکنون در حوزه انسانشناسی تأثیرگذار بوده و به متون مرجع تبدیل شدهاند.
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