شروط اروپايي ها براي حمايت از طرح شارون

به گزارش خبرگزاري مهر ، نبيل شعث در گفتگو با روزنامه الوطن تاكيد كرد كه در سفر اخيرش به برخي كشورهاي اروپايي آمادگي مسئولان اين كشورها را براي تحرك فعال در موضوع فلسطيني اسرائيلي اعلام كرد.



اما وي بعيد دانست كه اين تحركات پيش ازانتخابات رياست جمهوري آمريكا آغاز شود.

به گزارش مهر، شعث فاش كرد درديدار با مسئولان اروپايي آنها اعلام كرده اند كه جرج بوش به آنها وعده داده است پس از انتخابات به طور جدي به مساله فلسطين بپردازد وي گفت پيش بيني مي كنم حركت سياسي بي سابقه اي پس از انتخابات رياست جمهوري آغاز شود.



وي افزود: تغييرات مثبتي را در موضع اروپا در قبال فلسطين لمس كرده است كه علت اين تغييرات سه مساله اساسي شامل افزايش حملات نظامي ارتش به مناطق فلسطيني كه بدون هرگونه توجيهي انجام مي شود، اظهارات دوف وايسگلاس رئيس دفتر آريل شارون نخست وزير اسرائيل كه چهره حقيقي طرح شارون يعني توقف روند صلح و نه پيشبرد آن را فاش كرد و سوم نزديك شدن انتخابات آمريكا وآمادگي اروپايي ها براي تحرك در زمينه فلسطين با همكاري آمريكا

به گزارش مهر، وي شرايط 5 گانه اروپايي ها را براي حمايت از طرح شارون به اين شرح اعلام كرد:



1- اينكه عقب نشيني اسرائيل از نوار غزه در قالب بخشي از نقشه راه باشد و نه جايگزين آن

2- اينكه عقب نشيني اسرائيل از نواز غزه به تشكيل دولت مستقل و داراي حاكميت فلسطين در نوار غزه و كرانه باختري و قدس شرقي در مرزهاي 1967 منجر شود.





3- اينكه عقب نشيني از اين منطقه بايد فراگير و كامل باشد و به رفع محدوديت تردد شهروندان فلسطيني و حمل ونقل كالاهاي آنها ميان كرانه باختري و نوار غزه منجر شود و اين عقب نشيني باعث شكوفايي اقتصاد فلسطيني بدور از مانع تراشي هاي اسرائيل شود.



4- اينكه عقب نشيني اسرائيل از نوار غزه با هماهنگي كامل با تشكيلات خودگردان فلسطين انجام شود.



5- اينكه اين عقب نشيني با اجراي نقشه راه و آتش بس متقابل و همزمان با نظارت بين المللي همراه باشد.



به گزارش مهر، شعث به اروپايي ها پيشنهاد كرده است كه منتظر پايان انتخابات رياست جمهوري نباشند و از همين امروز طرح خود را تكميل كنند تا پس از انتخابات ارائه شود.



به گفته وي تاكنون هيچ طرح تكميلي اروپايي وجود ندارد اما نكاتي وجود دارد كه همه اروپايي ها بر روي آن توافق دارند و مسائل ديگري كه همچنان به تلاش بيشتري براي توافق بر روي آن دارد كه اين نكات شامل :



اول : اروپايي ها اصرار دارند كه دولت فلسطيني در مرزهاي 1967 ميلادي تشكيل شود و اين موضع همچنان با قدرت در اروپا مطرح است .

دوم : تاكيد بر لزوم متقاعد كردن آمريكا به اعمال فشار بر اسرائيل براي عمل كردن به نقشه راه تا اين مساله با عقب نشيني اين رژيم از نوار غزه همراه شود واين عقب نشيني بخشي از نقشه راه باشد نه جايگزين آن.



سوم : در زماني كه مشخص مي شود از شوراي امنيت خواسته شود قطعنامه جديدي كه تكميلي بر قطعنامه هاي 1397 و 1515 شوراي امنيت باشد به گونه اي كه تمام عناصر حل فراگير مناقشه اسرائيل وفلسطينيان را دربرگيرد، تصويب شود.



چهارم : برگزاري كنفرانس بين المللي جديد هرچند هيچ توافقي درباره شكل برگزاري آن وجود ندارد در حالي كه اسپانيا پيشنهاد كرده است كنفرانس مادريد 2 برگزار شود انگليس از كنفرانسي كه شامل اصلاحات و حمايت مالي وتاكيد بر مواضع سياسي باشد سخن گفته است اما تاكنون شكل اين كنفرانس يا محتواي آن مشخص نشده است و بررسي آن همچنان ادامه دارد.

پنجم : اروپايي ها بر ضرورت محكوم كردن گسترش شهرك سازي در اراضي فلسطيني و ساخت ديوار نژادپرستانه حائل در مسير فعلي آن اتفاق نظر دارند و خواهان توقف شهرك سازي و ساخت ديوار هستند.



ششم : كشورهاي اروپايي با هم توافق دارند كه اصولا با نشست كشورهايي كه پيمان چهارم ژنو را امضا كرده اند مخالف نيستند اما با زمان اين پيشنهاد كه ماه دسامبر آينده در ژنو است موافق نيستند اما انگليس گفته است مانع برگزاري آن نخواهد شد .



به گزارش مهر، شعث همچنين با اشاره به تلاش هاي مصر در اين زمينه پيش بيني كرد اين تلاش ها پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا با سفر از پيش تعيين شده احمد ابوالغيط وزير امور خارجه و عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در يازدهم ماه آينده ميلادي از سرگرفته شود.



به گفته وي يكي از محورهاي مهم اين تلاش ها انجام گفتگو با رهبران جنبش حماس خواهد بود تا زمينه دستيابي به توافقنامه داخلي ميان فلسطينيان بوجود آيد.

شعث همچنين از برگزاري كنفرانس اصلاحات فلسطيني خبر داد كه قرار است 9 نوامبر آينده در سواحل بحرالميت برگزار شود و نشست هماهنگي كمك هاي كشورهاي كمك كننده به فلسطين كه در هفتم دسامبر آينده در اسلو برگزار خواهد شد.



شايان ذكراست نبيل شعث حدود دو هفته پيش تحركات گسترده ديپلماتيك خود را با سفر به كشورهاي اتحاديه اروپايي و ديدار با مسئولان عالي رتبه آن كشورها آغاز كرد، وي به كشورهاي فرانسه، بلژيك، انگليس، اسپانيا و نروژ سفر كرد و علاوه بر آن با خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي ديدار و گفتگو كرد، وي روز گذشته سفرخود را به سوئيس آغاز كرد و قرار است فردا جمعه نيز با سفر به مسكو با مسولان روسي ديدار و گفتگو كند.

