عروس دریایی و جلبک سمی تهدید آبهای کشور/ اجرای طرح مبارزه بیولوژیکی

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدات پهنه آبهای کشور افزود: در سالهای اخیر شاهد تهدیداتی در پهنه آبهای کشور هستیم که از آن جمله می توان به شانه دار و کشند شیری در دریای خزر و شکوفایی عروس دریایی و کشند قرمز در آبهای جنوب اشاره کرد.



وی از ارائه طرح جامع برای مبارزه بیولوژیکی با این تهدیدات خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح که شامل مبارزه بیولوژیکی با تهدیدات پهنه آبهای ایران است، به مجلس ارائه شده است و منتظر ارزیابی های کمیسیون زیر بنایی دولت در ایم زمینه هستیم.

رئیس مرکز تحقیقات شیلات به برخی از تهدیدات بیولوژیکی پهنه آبهای کشور اشاره کرد و ادامه داد: از جمله این تهدیدات می توان به شکوفایی عروس دریایی اشاره کرد. این آبزیان جز خانواه "شانه دار" ها است که جمعیت آنها در آبهای جنوب کشور افزایش یافته است و پدیده شکوفایی عروس دریایی را شاهد هستیم.

مطلبی تغییرات آب و هوایی و اکوسیستم منطقه را از دلایل ازدیاد جمعیت این آبزیان نام برد و گفت: ورود این آبزیان به اکوسیستم آبهای جنوب کشور، به دلیل مناسب بودن زنجیره غذایی و اکوسیستم، این منطقه است این شرایط باعث می شود که آنها برای ادامه زیست خود این منطقه را انتخاب کردند و به دلیل آنکه تکثیر عروس دریایی زیاد است شاهدیم که جمعیت آنها بیش از اندازه معمول شده است به گونه ای که زمانی که تورهای صیادی را از آب بیرون می کشیم جمعیت زیادی از این موجودات در تور مشاهده می شود.

وی با تاکید بر اینکه طرحهایی برای کنترل جمعیت عروس دریایی در طرح جامع مبارزه بیولوژیکی مطرح شده است، توضیح داد: فرآوری عروس دریایی دارای کاربردهای دارویی است از این رو طرحهایی برای صید این موجودات آبزی و فرآوری آنها در طرح جامع پیشنهاد کردیم.

رئیس مرکز تحقیقات شیلات همچنین به پیده کشند شیری در آبهای شمال و جنوب کشور اشاره کرد و افزود: رویداد شکوفایی جلبکی شیری رنگ در منطقه بین بابلسرتا نوشهر در سطح وسیع و با تراکم انبوه حادث شده است. دامنه گسترش این شکوفایی در نواحی ساحلی، اعماق 10 تا 15متری دیده شده و گونه شناسایی شده از نوع "نودالیا" ( Nodularia spumigena) از شاخه سیانوفیتا (جلبک های سبز-آبی) است.

وی گونه شناسایی شده را در زمره جلبک های سمی توصیف کرد و یاداور شد: با تمهیداتی که اندیشیده شد این گونه در حال حاضر از دریای خزر رفع شده است ولی تکرار پدیده زنگ خطری برای دریای خزر محسوب می شود؛ چراکه این جلبک با تولید سم نودولارین سلامت حیات وحش، حیوانات اهلی و انسان را به خطر می اندازد.