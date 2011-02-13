134 متهم کودتای سال 2003 ترکیه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی امروز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: مقامات ترکیه 134 افسر بازنشسته از 163 فرد متهم به تلاش برای اجرای کودتا علیه دولت "رجب طیب اردوغان" را بازداشت کردند.

آناتولی در این گزارش نوشت: پلیس ترکیه "ابراهیم فرتینا" رئیس سابق نیروی هوایی، "اوزدن اورنک" رئیس سابق نیروی دریایی و بسیاری از افسران بازنشسته ارتش ترکیه و همچنین چندین افسر دیگر را که با کودتای ارتش در سال 2003 مرتبط بودند، دستگیر کرد.

همچنین در ادامه رسیدگی به پرونده کودتای سال 2003 علیه دولت ترکیه، دادگاهی در این کشور حکم بازداشت 29 نظامی دیگر را صادر کرد.

بر اساس کودتای موسوم به "پتک آهنین" تعدادی از نیروهای مسلح ترکیه قصد داشتند با انفجار مساجد "فاتح" و "بایزید" در استانبول هنگام نماز جمعه به موزه نظامی و پایگاه نیروی هوایی ارتش ترکیه حمله کرده و با نسبت دادن این امر به یونان از فضای ایجاد شده استفاده کرده و موجب سرنگونی دولت شوند.



انتظار می رود این افراد که متهم به دست داشتن در کودتای براندازانه سال 2003 علیه دولت اسلامگرای ترکیه هستند به یک تا 20 سال زندان محکوم شوند.